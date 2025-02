Komentarz giełdowy: Wyższa inflacja ciąży na amerykańskich indeksach

Europejskie rynki mają za sobą mieszaną sesję. W większości indeksy głównych krajów zanotowały wzrosty, choć były one mocno ograniczone. Największy optymizm wśród głównych rynków panował na niemieckim DAXie, który zyskuje dziś 0,5%. Wyraźniejsze wzrosty zanotował także FTSE 100, który wzrasta o ok. 0,3%. Szwajcarski SMI oraz francuski CAC40 wzrosły lekko powyżej 0,1%, a włoski IT40 zamknął się na lekkich spadkach.

W tym otoczeniu znów błyszczy polski rynek, którego indeks blue chipów zyskuje dziś ponad 1,3%. U podstaw wzrostów stoją przede wszystkim banki, wśród których najmocniej wyróżnia się Bank Pekao, zyskujący ponad 4%.

Nie wszystkie indeksy warszawskiej giełdy ruszył w ślad WIG20. mWIG40 kończy sesję lekkimi spadkami, mimo dobrej pierwszej połowy sesji. Indeks został mocniej osłabiony po wymazaniu ponad 7% wzrostów przez 11 bit studios. Notowania dewelopera gier tąpnęły po informacji o przeniesieniu premiery ich najnowszego tytułu The Alters. Dla spółki gra ta w obliczu wydarzeń z ostatnich miesięcy staje się dużo bardziej istotnym tytułem niż można było się jeszcze rok temu spodziewać. Po nieudanej premierze Frostpunka 2, a także wycofaniu się z Projektu 8 najnowsza gra The Alters pozostaje ostatnim tytułem, który może podnieść sentyment inwestorów do spółki. W ostatnich tygodniach widać było zresztą budowanie pozycji pod premierę, która miała odbyć się w 1 kwartale 2025 r. Na razie spółka dalej nie podaje konkretnego terminu, jednak podkreśla, że chce wydać grę w 2Q25. Te zapewnienia wobec zamglonej komunikacji z rynkiem pozostają pod znakiem zapytania.

Amerykański rynek ma się nieco gorzej niż indeksy na Starym Kontynencie. Sentymentem inwestorów poruszył odczyt inflacji, który stanowi realizację obaw rynku w kwestii przyszłości polityki monetarnej Fedu. Powell w trakcie dzisiejszego wystąpienia przed Kongresem podkreślał swoją wcześniejszą narrację o dostosowywaniu polityki pieniężnej do napływających danych. W takim otoczeniu wyższy odczyt od oczekiwań wskaźnika CPI (+3% r/r wobec szacunków 2,9%), jak i inflacji bazowej (+3,3% wobec szacunków 3,1%) dokłada kolejną cegiełkę do formującego się scenariusza niższego tempa obniżki stóp procentowych. W efekcie cierpią na tym notowania akcji, których główne indeksy dalej nie odrobiły spadków po publikacji danych. Obecnie amerykański S&P 500 traci 0,3%, a indeks małych spółek Russell 2000 (najbardziej narażony na utrzymanie wysokich stóp procentowych) traci dziś ponad 1%.

Tymoteusz Turski

Analityk Rynku Akcji XTB