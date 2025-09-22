Komentarz Giełdowy: Złoto nadal błyszczy, AI wciąż rośnie

Dziś na rynkach USA zaobserwowano silne odbicie pomimo otwarcia sesji na czerwono. Główne indeksy zakończyły dzień wyżej. Inwestorzy najwyraźniej zlekceważyli początkowe słabości, skupiając się na nadziejach na dalsze obniżki stóp procentowych i korzystnych interpretacjach komunikatów z otoczenia polityki monetarnej. Wsparciem były technologie oraz spółki powiązane ze sztuczną inteligencją, które podtrzymały impet wzrostowy. Presja inflacyjna oraz obawy o globalny wzrost pozostają jednak zagrożeniem.



Złoto znów osiągnęło historyczne maksima. Przyczynami są słabość dolara, rosnące deficyty oraz rosnąca niepewność geopolityczna. Ponadto pojawiają się oczekiwania, że niższe stopy procentowe mogą osłabić koszt alternatywny trzymania metalu szlachetnego. To wszystko przekłada się na wzrost popytu inwestycyjnego. Chodzi tu m.in. o napływy do funduszy ETF oraz zakupy instytucjonalne. Popyt na złoto wspiera również rekordowe zainteresowanie biżuterią w Azji.



W Polsce reakcja rynku na zmianę perspektywy kredytowej przez Moody’s była stosunkowo umiarkowana. Agencja pozostawiła rating Polski na poziomie A2, lecz zmieniła perspektywę z „stabilnej” na „negatywną”, wskazując na pogorszenie się prognoz fiskalnych, zwiększone wydatki, rosnące koszty obsługi długu oraz ograniczoną zdolność do konsolidacji budżetowej w najbliższych latach. Mimo to rynek i krajowe obligacje nie odnotowały dramatycznych zawirowań. Inwestorzy podkreślają, że wiele zależy od czytelności polityki budżetowej i ewentualnych reform. Ogólnie, zmiana perspektywy została odebrana jako sygnał ostrzegawczy, ale nie jako sygnał kryzysu.



Jednym z najistotniejszych wydarzeń dnia jest ogłoszenie, że Nvidia planuje zainwestować do 100 miliardów dolarów w OpenAI, w ramach strategicznego partnerstwa, mającego na celu rozbudowę infrastruktury AI. Przede wszystkim przez budowę centrów danych z mocą co najmniej 10 gigawatów procesorów Nvidia, z pierwszym etapem przewidzianym na drugą połowę 2026 r. To posunięcie jest odbierane jako znacząca eskalacja wyścigu technologicznego, w którym infrastruktura obliczeniowa staje się kluczowym ograniczeniem w rozwoju sztucznej inteligencji. Na rynkach technologicznych reakcja była pozytywna. Akcje Nvidii wzrosły o prawie 3%, a pozytywne sygnały dotarły również do firm współpracujących lub zależnych od infrastruktury AI. Jednocześnie inwestorzy i analitycy podkreślają, że ryzyka są niemałe: kwestie energetyczne, stabilność łańcuchów dostaw, koszty operacyjne takich centrów oraz regulacje.

Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB

