Salesforce ogłasza współpracę z OpenAI oraz Anthropic🚨

Salesforce ogłosił 14 października dwa strategiczne rozszerzenia współpracy – z OpenAI oraz Anthropic – mające na celu pogłębienie integracji rozwiązań AI w ekosystemie Agentforce 360.

Współpraca z OpenAI zakłada połączenie platformy Agentforce 360 z ChatGPT, co umożliwi użytkownikom przeszukiwanie danych sprzedażowych, analizę rozmów z klientami czy tworzenie wizualizacji w Tableau za pomocą prostych zapytań tekstowych. Dodatkowo firmy zaoferują narzędzia do budowania agentów AI i promptów przy użyciu najnowszych modeli OpenAI, w tym GPT-5, a także nową funkcję sprzedaży w ChatGPT dla klientów Salesforce, zapewniającą pełną kontrolę nad danymi i relacjami z klientami.

Jednocześnie Salesforce ogłosiły rozszerzenie współpracy również rozszerzenie współpracy z Anthropic, w zakresie dostarczania rozwiązań AI dla sektorów regulowanych i wrażliwych na kwestie danych. Model Claude stanie się podstawą dla platformy Agentforce 360, a pierwsze wdrożenia mają objąć sektor finansowy. Obie firmy planują też głębszą integrację Claude’a ze Slackiem, co umożliwi użytkownikom dostęp do narzędzi AI bezpośrednio w aplikacjach pracy zespołowej.

Salesforce radzi sobie bardzo dobrze w ostatnich latach, konsekwentnie zwiększając skalę działalności i przychody rok do roku. Spółka realizuje przemyślaną strategię rozwoju w obszarze sztucznej inteligencji, która już zaczyna przynosić wymierne efekty w postaci rosnącej produktywności i poprawy marż. AI może stać się dla Salesforce rodzajem dźwigni operacyjnej, pozwalającej skalować zarówno koszty, jak i zyski.

Mimo dynamicznego rozwoju, wycena spółki pozostaje stosunkowo konserwatywna jak na standardy branży technologicznej:

Wskaźnik P/E wynosi około 36

Cena do sprzedaży 5,

A cena do wartości księgowej 3

Pomimo tego optymistycznego tła, akcje Salesforce w 2025 roku straciły około 15% wartości. Co więcej, nawet dzisiejsze ogłoszenie o rozszerzeniu współpracy z OpenAI nie zdołało odwrócić negatywnego trendu. Kurs spółki kontynuuje spadki w trakcie sesji, tracąc dziś ponad 1%. Jeszcze niedawno podobne komunikaty o jakiejkolwiek współpracy z OpenAI potrafiły wywołać dwucyfrowe wzrosty wyceny firm technologicznych. Czy inwestorzy przestali wierzyć w „magię” sztucznej inteligencji, czy może fundamentalna sytuacja Salesforce jest słabsza, niż sugeruje powierzchowna analiza? To pytanie, na które odpowiedź poznamy zapewne w kolejnych wynikach kwartalnych.

CRM.US (D1)

Źródło: xStation5

Sytuacja techniczna na wykresie wygląda dramatycznie dla kupujących. Spółka utrzymuje się w trendzie spadkowym, który utrzymuje się już niemal rok i został wielokrotnie potwierdzony odbiciem się ceny od linii trendu z okresowymi lukami podażowymi. Co więcej, w kwietniu tego roku mogliśmy obserwować tz. “Krzyż śmierci”, czyli przecięcie się średniej EMA50 oraz EMA200, po czym szybko nastąpił “Niedźwiedzie przejście”, czyli przecięcie EMA200 przez EMA100 (górą). Kurs nieubłaganie zbliża się coraz częściej do wsparcia na poziomie 229, a i niedługo przetnie się z linią trendu. Kupujący muszą śpieszyć się z odwróceniem trendu jeśli chcą zapobiec korekcie do poziomu 194 dolarów — minimum sprzed 2 lat.