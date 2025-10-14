Podsumowanie dnia: Powell wyciąga rynki w górę!📈 EURUSD wyżej

Amerykańskie indeksy zaczęły dzień bardzo słabo, i to pomimo dobrego otwarcia sezonu wyników przez banki. Na otwarciu główne indeksy traciły ponad 1%. Sytuację odwrócił dopiero Jerome Powell, którego przemówienie rynek odebrał jako powód do zmiany sentymentu. Pod koniec sesji prawie wszystkie indeksy amerykańskiej giełdy są na plusie. Najwięcej rośnie Russell 2000 – o 1,3%, gorzej wypada Nasdaq, który oscyluje w okolicach poziomu otwarcia, natomiast S&P 500 oraz Dow Jones zyskują około 0,5%.

Dziś swoje wyniki finansowe zaprezentowali amerykańscy giganci sektora bankowego. JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo oraz Citigroup pobili rynkowe oczekiwania zarówno pod względem przychodów, jak i zysków netto. Mimo solidnych rezultatów większość banków zakończyła sesję spadkami, wyjątkiem był Wells Fargo, którego akcje zyskały na wartości. Taka rozbieżność może sugerować, że inwestorzy dostrzegają relatywnie lepszą kondycję banków komercyjnych w porównaniu z inwestycyjnymi, co może być pochodną niepokoju związanego z ukrytymi ryzykami w tym drugim segmencie – szczególnie w kontekście niedawnego skandalu związanego z bankructwem First Brands.

Współpracę z OpenAI ogłosiło Salesforce oraz Walmart. Gigant handlu detalicznego podniósł swoją wycenę o 4%, ale Salesforce nie miało już tyle szczęścia i pomimo współpracy — spółka straciła ponad 1% wyceny.

Europejskie parkiety zakończyły wtorkową sesję umiarkowanymi spadkami, nie zdążając zareagować na późniejsze wystąpienie Jerome’a Powella. Częściowe rozładowanie napięć politycznych we Francji oraz lepsze od oczekiwań wyniki Ericssona nie wystarczyły, by poprawić nastroje inwestorów. Dopiero po komentarzach prezesa Fed, które zostały odebrane jako nieco bardziej gołębie, widać poprawę sentymentu na rynku terminowym. Kontrakty na francuski FRA40 zyskują około 1,4%, a hiszpański SPA35 rośnie o 0,7%. Wciąż jednak pod kreską pozostają niemiecki DE40 oraz warszawski W20, co wskazuje na ostrożność inwestorów wobec perspektyw europejskiej gospodarki.

Negatywny sentyment ponownie zdominował warszawski parkiet, a głównym źródłem presji spadkowej były tym razem spółki wydobywcze. WIG20 zamknął sesje z wynikiem -1%.

Na rynku surowców zauważalne były wyraźne spadki cen energii. Kontrakty na ropę naftową obniżyły się pod koniec sesji o ponad 1%, kontynuując korektę po wcześniejszym odbiciu. Presję na notowania wywierają obawy o popyt w kontekście sygnałów spowolnienia gospodarczego oraz rosnącej podaży ze strony krajów OPEC+. Jeszcze mocniejsze zniżki odnotował gaz ziemny, którego kontrakty spadły o około 2%, czemu sprzyjają łagodniejsze prognozy pogody i zapasy w USA.

W segmencie towarów rolniczych dominowały wzrosty, szczególnie widoczne na rynku kakao, cukru i kawy. Notowania kakao zwyżkowały o ponad 1%, kontynuując trend wzrostowy wspierany utrzymującymi się problemami podażowymi w Afryce Zachodniej. Kontrakty na cukier wzrosły o 2%. Jeszcze silniejszy ruch w górę zanotowała kawa, której kontrakty podrożały o ponad 4%. Inwestorzy reagują na doniesienia o niższej produkcji w Ameryce Południowej.

Inwestorzy zdecydowali się na realizację części zysków po ostatnich wzrostach na rynku metali przemysłowych. Notowania miedzi spadły o około 1,5%, a cynk stracił ponad 2%.

Pomimo lekkiej poprawy nastrojów pod koniec sesji, sentyment na rynku kryptowalut pozostaje wyraźnie negatywny. Tracą nie tylko główne waluty cyfrowe, ale również spółki powiązane z branżą krypto. Utrzymujący się odpływ kapitału z rynku cyfrowych aktywów przekłada się na spadki Bitcoina i Ethereum o ponad 2%, natomiast mniejsze tokeny notują jeszcze głębsze przeceny sięgające 4–5%.

Prezes Europejskiego Banku Centralnego starała się dziś uspokoić nastroje inwestorów, podkreślając, że mimo bardziej restrykcyjnej polityki monetarnej nie widać obecnie ryzyka dla stabilności rynku długu w Europie. Zaznaczyła również, że proces dezinflacji zbliża się ku końcowi, a sytuacja na rynku pracy pozostaje solidna. Wypowiedzi te wsparły wspólną walutę, euro wyraźnie umocniło się wobec większości głównych par, odrabiając ostatnie straty.

Wystąpienie gubernatora Banku Anglii również przyciągnęło dziś uwagę inwestorów. Zwrócił on uwagę na rosnące ryzyka dla stabilności finansowej, w tym potencjalne przewartościowanie spółek z sektora sztucznej inteligencji, zagrożenia związane z nasilającymi się atakami hakerskimi oraz utrzymującą się presję na rynku pracy. W rezultacie jego wypowiedzi, funt brytyjski zakończył dzień lekkim osłabieniem wobec głównych walut.