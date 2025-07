Komentarz walutowy: Amerykański dolar z najsłabszą pierwszą połową roku od 5 dekad

Amerykański dolar ma za sobą najgorszą pierwszą połowę roku od 1973 r. Indeks dolara, porównujący wartość waluty Stanów Zjednoczonych do koszyka walut, spadł od początku roku o ponad 11%.

Negatywny trend na walucie USA jest pochodną kilku nakładających się na siebie czynników. Wysoka wartość przeceny wynika częściowo z mocnego zakończenia 2024 r. Dolar pod koniec zeszłego roku wspinał się z jednej strony na odwracającym się sentymencie dotyczącym oczekiwań inflacyjnych (co łączyło się z odbiciem rentowności obligacji amerykańskich), jak i przekonaniu inwestorów o pro-amerykańskich zmianach administracji Trumpa. Jednocześnie rynek obawiał się wpływu zapowiadanej polityki celnej na inflację jako kolejny czynnik wzmacniający oczekiwania inflacyjne, co również wspierało prowzrostowy trend amerykańskiej waluty.

Wraz z kolejnymi zapowiedziami i decyzjami amerykańskiego prezydenta na rynku zaczęła dominować postawa “sprzedawaj USA”. Odbiło się to zarówno na amerykańskich indeksach giełdowych, jak i na rentownościach obligacji, które mimo wysokiego ryzyka geopolitycznego i rosnących obaw inwestorów, nie zanotowały istotnych spadków (nie licząc początku kwietnia, kiedy to zadziałały jak bezpieczna przystań dla nerwowo wyprzedających aktywa inwestorów).

Dopiero w ostatnich dniach widzimy wyraźniejsze ruchy na obligacjach amerykańskich, których rentowności spadają na fali wzmocnionego przekonania o obniżkach stóp procentowych.

Dziś rynek wycenia do końca roku 3 pełne obniżki stóp procentowych, co oznacza o jedną więcej niż jeszcze na początku czerwca. Mimo takiej zmiany pozycjonowania inwestorów ciężko doszukiwać się wśród głosów z Fedu znacznego gołębiego nastawienia, które mogłoby podtrzymać takie przyspieszenie w luzowaniu polityki monetarnej. Szczególnie, że w podejmowaniu decyzji nie pomaga niestabilna polityka administracji Trumpa, która raz za razem zarzuca rynek nowymi informacjami o potencjalnym wprowadzeniu kolejnych ceł, odwołaniem ceł, czy głosowaną w Senacie ustawą stwarzającej ryzyko zwiększenia o ponad 3 bln $ długu publicznego USA.

Stąd amerykański dolar, którego wartość w porównaniu do euro spadła do najniższego poziomu od 2021 r., może powoli stawać się coraz bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Odwrócenie nastroju sprzedaż amerykańskich aktywów, stabilizacja komunikacji polityki administracji oraz rewizja oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych mogą spowodować wzmożoną zmienność na dolarze i ewentualne nadrabianie strat z połowy roku. Aby to się jednak stało musimy zobaczyć powrót zaufania do amerykańskiego rynku, które pierwsza połowa roku solidnie zachwiała.

Dział Analiz XTB