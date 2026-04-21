Komentarz walutowy: Brytyjski rynek pracy traci impet; BoE bez powodów do podwyżki

Wtorkowa publikacja danych z brytyjskiego rynku pracy przyniosła zaskakujące wyniki po obu stronach barykady. Stopa bezrobocia ILO za trzy miesiące do lutego spadła do 4,9 procent, wyraźnie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 5,2 procent, co na pierwszy rzut oka sugeruje odporność rynku pracy. Jednak pod powierzchnią tego pozornie mocnego odczytu kryją się sygnały wyraźnego osłabienia: liczba pracowników rozliczanych w systemie płacowym w marcu zmniejszyła się o 11 tysięcy wobec oczekiwanego braku zmian, a tempo tworzenia nowych miejsc pracy w ujęciu kwartalnym spowolniło do zaledwie 24 tysięcy wobec prognozowanych 35 tysięcy. Liczba osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych wzrosła natomiast o 26,8 tysiąca, przekraczając poprzedni odczyt.

Najważniejszym sygnałem z dzisiejszej publikacji jest jednak dynamika wzrostu płac w sektorze prywatnym, która obniżyła się do 3,2 procent rok do roku. Jest to najniższy poziom od okresu sprzed pandemii Covid i wyraźny dowód na to, że presja płacowa w gospodarce realnej słabnie. Ogólny wskaźnik średnich tygodniowych wynagrodzeń wyniósł 3,8 procent rok do roku i okazał się nieznacznie powyżej prognoz, lecz po uwzględnieniu inflacji realne wynagrodzenia pozostają praktycznie bez zmian. Wyraźna rozbieżność między wzrostem płac w sektorze publicznym wynoszącym 5,2 procent a sektorem prywatnym na poziomie 3,2 procent wskazuje, że agregat płacowy jest zawyżony przez efekty jednorazowe w administracji publicznej i z czasem powinien zbliżyć się do niższych wartości prywatnych.

W kontekście polityki monetarnej Banku Anglii dzisiejsze dane nie dostarczają argumentów przemawiających za podwyżką stóp procentowych, która jest obecnie wyceniana przez rynek z prawdopodobieństwem przekraczającym 57 procent na lipiec i ponad 72 procent na wrzesień. Przy obecnej stopie bazowej na poziomie 3,75 procent chłodząca dynamika płac prywatnych, rosnący wskaźnik bierności zawodowej sięgający 21 procent oraz słabnące tempo zatrudnienia składają się na obraz rynku pracy, który nie jest przegrzany. Para GBP/USD pozostaje stabilna w okolicach 1,3500, a rynek na razie wstrzymuje się z jednoznaczną oceną danych ze względu na ich wrażliwość na rewizje. Jeśli kolejne odczyty potwierdzą dezinflacyjny trend w płacach prywatnych, wyceny podwyżek BoE mogą zostać zrewidowane w dół, co stworzyłoby presję na osłabienie funta.

Na rynku Forex GBP radzi sobie relatywnie słabo, za czym stoi odbicie na dolarze amerykańskim. W ujęciu ogólnym do waluty rezerwowej świata dobrze radzi sobie tylko dolar nowozelandzki.

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB