Komentarz walutowy - Co z tymi stopami procentowymi?

Początek nowego miesiąca to początek kolejnych rozważań na temat wysokości stóp procentowych. Jesteśmy już po decyzjach Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Banku Japonii, ale w tym tygodniu czekają nas kolejne decyzje. Będzie to Bank Anglii, Bank Rezerw Australii, Norges Bank czy Riksbank. Oczywiście z naszej perspektywy najbardziej liczyć będzie się decyzja Narodowego Banku Polskiego, w szczególności, że ponownie rynek nie wie, czego spodziewać się po decyzji. Czy jest szansa na kolejne cięcie stóp procentowych?

Jeszcze niedawno wydawało się, że obniżka stóp procentowych może być przesunięta na późniejszy okres. Taki wydźwięk wynikał z ostatniej konferencji prasowej prof. Glapińskiego z października, kiedy to RPP zdecydowała się na cięcie stóp procentowych przy niejednoznacznych oczekiwaniach. Wtedy niskich odczytem zaskoczyła inflacja, natomiast obecnie mamy powtórkę tej sytuacji. Inflacja CPI za miniony miesiąc spadła do poziomu 2,8% r/r, przy oczekiwaniu odbicia do poziomu 3,0% r/r oraz przy poprzednim odczycie rzędu 2,9% r/r. Inflacja znajduje się w zasadzie tuż przy punktowym celu, co daje potencjalny mandat do kolejnej obniżki stóp procentowych. W zeszłym tygodniu wypowiadał się jeden z członków RPP, Przemysław Litwiniuk, który wskazał, że do tej pory był bardzo ostrożny w oczekiwaniach kolejnej obniżki w tym roku, ale niska inflacja daje szanse na to, aby rozważyć kolejny ruch właśnie na listopadowym posiedzeniu. Listopadowa decyzja jest o tyle kluczowa, że poznamy również projekcje inflacyjne. Jeśli te uzasadnią kolejny ruch, w zasadzie nie widać potrzeby, aby czekać z obniżką do grudnia. Jedynym powodem, aby czekać z kolejną decyzją, jest chęć oceny, jak obecnie obniżki wpłyną na sytuację gospodarczą oraz finansową. Oczywiście RPP wielokrotnie podkreślała ryzyka dla inflacji wynikające z wysokich wydatków rządu i kontynuacji rekordowego deficytu, ale z drugiej strony Goldman Sachs wskazuje, że czynniki te będą miały ograniczony wpływ na inflację.

Obecnie konsensus rynkowy wskazuje właśnie na cięcie stóp procentowych, ale ekonomiści zarówno w Polsce jak i za granicą są podzieleni. W przeciwności do Goldman Sachsa, Morgan Stanley wskazuje właśnie na utrzymanie. Wśród 29 dostępnych prognoz wśród ekonomistów 20 oczekuje obniżki, natomiast 9 wskazuje na utrzymanie. Jeśli stopy procentowe zostałyby jednak utrzymane bez zmian, mogłoby to doprowadzić do umocnienia złotego, ale jednocześnie nie wskazywać na koniec obniżek.

W tym tygodniu czeka nas dużo decyzji banków centralnych. Poza wspomnianymi na początku wydarzeniami poznamy również decyzję o wysokości stóp procentowych w Brazylii czy Czechach. Niemniej jedynie w przypadku Polski konsensus wskazuje na cięcie, choć nie można wykluczyć niespodzianki w przypadku Banku Anglii, gdzie niższa inflacja również otworzyła furtkę do złagodzenia polityki monetarnej.

Po godzinie 09:00 za dolara płacimy 3,6897 zł, za euro 4,2525 zł, za funta 4,8449 zł, za franka 4,5807 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl