Podsumowanie Dnia: ECB, FOMC oraz MAG7. Mieszane sygnały i awersja do ryzyka.

- Sesja na rynku amerykańskim rozpoczęła notowania w czwartek mieszanym sentymentem, jednak ten z biegiem sesji stał się wyraźnie negatywny. Publikacje wyników spółek MAG7 wskazują na drastycznie różny sentyment i kondycje spółek o zbliżonej charakterystyce. Alfabet przebił wszystkie oczekiwania, Microsoft dostarczył mieszany raport, natomiast Meta spadło ponad 8% pomimo dobrych wyników. Inwestorzy wciąż czekają na publikacje Apple i Amazona po zamknięciu sesji.
- Wczorajszą przemowa Jerome Powella wystraszyła niektórych inwestorów. FOMC zdecydowało się na obniżkę, jednak Jerome Powell wyraźnie ostrzegł, że Grudniowa obniżka nie jest przesądzona, pomimo coraz bardziej napiętej sytuacji w Amerykańskiej gospodarce.
- Podobną dynamikę obserwować można było w Europie. Inwestorzy w Europie wyraźnie stali dziś na uboczu próbując zdyskontować dzisiejszą konferencję ECB, implikacje nowych negocjacji handlowych USA-Chiny, wyniki spółek jak i solidną dawkę danych makro. Liderem spadków jest CAC40, który traci 0,5%. Mniejsze spadki na DAX i WIG20, rzędu 0,2%. Lepiej radzi sobie FTSE 100 ze wzrostem rzędu 0,2%.
- Dziś miała miejsce przemowa przedstawicieli ECB. Na czele z przewodniczącą Christine Lagard, przedstawiciele deklarowali utrzymanie swojej reaktywnej polityki wyraźnie dystansując się od swoich amerykańskich odpowiednich będących pod presją stałych obniżek. ECB zapewniał, że gospodarka i rynek pracy pomimo słabego wzrostu mają się dobrze a ryzyka dla europejskiego wzrostu i system finansowego — maleją pomimo turbulentnego otoczenia globalnego. Pozytywny wpływ na gospodarkę EU wywierają inwestycje w infrastrukturę oraz masowe zbrojenia jednak szeroko rozumiany przemysł pozostaje pod presją.
- Dzień okazał się fatalny dla wielu inwestorów w kryptowaluty. Bitcoin stracił ponad 3,5% a Ethereum ponad 5%. Mniejsze tokeny notują dwucyfrowe spadki. Tracą również spółki powiązane z obrotem krypto.
- Złoto zahamowało dziś spadki. Cena rośnie o 1,7%. Podobne wzrosty można obserwować na innych metalach szlachetnych.
- Brak dużych ruchów na rynku ropy. Kontrakty na NATGAS jednak wzrosły o 4% po informacji o zmniejszonych zapasach tego surowca w USA.
- Jen wyraźnie traci po komentarzach prezesa banku Japonii, które zostały odebrane przez rynek jako bardzo gołębie. Japońska waluta traci niemal 1% do dolara i 0,6% wobec euro.
- Traci dziś również Euro, co istotne, waluta wspólnoty zaczęła tracić przed decyzją o stopach procentowych oraz przemówieniu ECB.
- Spotkanie Trump-XI zakończyło się przedłużeniem rozejmu handlowego o rok. Chiny mają w zamyśle ograniczyć swoje restrykcje na eksport metali ziem rzadkich oraz mają wznowić zakupy soji od USA. W zamian USA ma obniżyć cześć swoich ceł, sytuacja chipów AI, na którym zależy Chinom, nie jest jeszcze w pełni jasna.
