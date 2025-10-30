Wykres dnia - Soja (30.10.2025)

Po rozmowach okazało się, że Chiny nie podały konkretów co do dalszych zakupów, a giełdowe notowania cofnęły się o ponad 1%.

Soja mocno zyskała przed spotkaniem Trump-Xi w Busan dzięki nadziejom na przełom oraz pierwszym zakupom amerykańskich ziaren przez Chiny po dłuższej przerwie.

Kontrakty terminowe na soję w Chicago spadły o ponad 1% po zakończeniu spotkania Trump-Xi w Busan, mimo wcześniejszego dynamicznego wzrostu cen, związanego z nadzieją na porozumienie handlowe i wznowienie zakupów soi przez Chiny. Ostatecznie państwowa COFCO kupiła trzy ładunki soi z dostawą w grudniu i styczniu, jako gest dobrej woli przed samymi rozmowami, co było wyraźnym sygnałem zmian po okresie bojkotowania amerykańskich dostaw.

Chiny praktycznie nie kupowały soi z USA od początku wojny handlowej rozpoczętej w kwietniu. Warto jednak wspomnieć, że Chiny wyraźnie zmniejszyły źródło swoich dostaw od pierwszej wojny handlowej. Obecne zamówienie nie musi oznaczać totalnej zmiany w kierunku zamówień, gdyż jest to związane ze standardowym przestojem w dostawach ze strony krajów z Ameryki Południowej. Źródło: Bloomberg Finance LP

Ceny soi rosły od połowy października i notowania wystartowały luką wzrostową na początku tego tygodnia, osiągając szczyty przy 1100 centów za buszel - najwyższego poziomu od 15 miesięcy. Cena reaguje jednak spadkowo po deklaracji Chin. Warto wspomnieć, że deklaracja mocnych zakupów soi i innych płodów rolnych z 2020 roku nigdy nie została wypełniona. Dopóki nie poznamy szczegółów porozumienia np. w postaci pełnego harmonogramu zakupów, inwestorzy mogą decydować się na większą realizację zysków. Nie znamy również pozycji ze strony spekulantów. Tuż przed zamknięciem prac rządu w USA, inwestorzy spekulacyjni utrzymywali ujemną pozycję netto na soi.

Warto podkreślić, że nadal strukturalnie większość importu chińskiego realizowana jest z Brazylii, która w 2025 roku zaspokoiła ponad 70% tamtejszego popytu, eksportując rekordowe wolumeny – to efekt wojny celnej i politycznej niepewności. Amerykańscy farmerzy odczuli negatywne skutki polityki, bo historycznie szczyt sprzedaży przypadał właśnie na jesień. Część analityków podkreśla, że zakupy COFCO mają stricte polityczny wymiar i nie zmieniają pozycji Brazylii jako głównego dostawcy. Kupione przez Chiny 180 tys. ton soi to raczej gest niż rzeczywista reorientacja handlu.

Spojrzenie techniczne

Cena odbija się w tym momencie od poziomu 1070 centów za buszel, ale nie jest wykluczone, że dojdzie do domknięcia luki, powstałej na początku tego tygodnia. Kluczowe wsparcie to 1058 przy zniesieniu 38.2 ostatniej fali wzrostowej oraz 1042 przy zniesieniu 50.0