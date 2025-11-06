PILNE: Wysoki odczyt danych Challengera z USA

W październiku 2025 roku liczba ogłoszonych cięć etatów przez amerykańskie firmy według danych Challenger Grey wzrosła gwałtownie o 175,3% rok do roku, osiągając 153 074, co jest najwyższym miesięcznym poziomem od marca 2025 roku i rekordem dla października od 2003 roku. To oznacza zdecydowane przyspieszenie zwolnień, wskazujące na rosnące obawy pracodawców co do kondycji gospodarki i rynku pracy. Sytuacja ta może sygnalizować pogorszenie nastrojów biznesowych w obliczu trudniejszego otoczenia ekonomicznego i rosnącej niepewności co do przyszłości. Cięcia są spowodowane głównie redukcją kosztów, wdrożeniem sztucznej inteligencji, słabym popytem oraz „wpływem DOGE” na miejsca pracy w sektorze federalnym i niższym szczeblu, przy czym szczególnie dotkliwe są redukcje w magazynowaniu, technologii, handlu detalicznym, usługach, produktach konsumenckich i organizacjach non-profit. W październiku odnotowano również niezwykle wysoką liczbę oddzielnych ogłoszeń o zwolnieniach w czwartym kwartale, mimo że firmy zazwyczaj unikają cięć w okresie świątecznym ze względu na zły wizerunek. Dolar traci na krótko po publikacji danych.

