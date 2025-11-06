Wykres dnia - Złoto (06.11.2025)

-
Złoto przebija $4000 w obliczu turbulencji rynkowych i niepewności gospodarczej USA.
Zwolnienia napędzane przez AI niespodziewanie zwiększyły popyt na złoto jako bezpieczną przystań.
UBS ($4700) i MS ($4500) wyznaczają wysokie cele, podczas gdy metal dąży do kluczowego technicznego wybicia.
Złoto powraca powyżej 4000 USD za uncję i znajduje się najwyżej od początku tego tygodnia. Wzrost cen złota to efekt zwiększonych turbulencji na rynkach finansowych i zwiększających się niepewności dotyczącej amerykańskiej gospodarki. Choć raport ADP oraz ISM pokazały mocne dane, dzisiejszy raport Challengera pokazał znaczny przyrost ilości planowanych zwolnień w USA. Co ciekawe zwolnienia to efekt rewolucji AI, a nie samego zamknięcia prac rządu.
Na ten moment wciąż widać redukcje ilości złota przez fundusze ETF, natomiast odbicie z wczoraj i dzisiaj może sugerować powrót popytu na rynku. Najnowsza prognoza UBS z ostatnich godzin wskazuje, że złoto powinno sięgnąć przynajmniej poziomu 4200 USD w najbliższym czasie, natomiast przy dalszych perturbacjach geopolitycznych może sięgnąć 4700 USD za uncję w przyszłym roku.
Z kolei Morgan Stanley wskazuje w prognozie z końca października, że cena złota powinna sięgnąć 4500 USD za uncję do połowy przyszłego roku.
Technicznie obserwujemy konsolidację w postaci formacji trójkąta, ale jednocześnie zakończenie passy wyznaczania nowych niższych dołków oraz szczytów. Z jednej strony formacja trójkąta po tak dużym spadku powinna sugerować wybicie dołek i kontynuację spadków. Z drugiej strony obecnie może dochodzić do wybicia trójkąta górą. Co więcej, złoto powraca powyżej 4000 USD oraz znajduje się powyżej zniesienia 38.2. Jeśli złoto powróciłoby powyżej ostatniej wzrostowej linii trendu oraz zniesienia 23.6, można uznać, że korekta jest już za nami.
