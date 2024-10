Komentarz walutowy – Czy Fed kompletnie zamroził rynek akcji?

Polityka utrzymywania wysokich stóp procentowych przy mocno spadającej inflacji miała na celu schłodzenie mocno rozgrzanego rynku pracy w Stanach Zjednoczonych. Wzrost zatrudnienia uśredniał się w perspektywie 12 miesięcy na poziomie ok. 250 tys. Liczba zatrudnionych w USA została jednak drastycznie zrewidowana przez biuro statystyczne dla rynku pracy o niemal rekordowy poziom 800 tysięcy. W lipcu wzrost zatrudnienia wyniósł 114 tysięcy i był najniższy od 2021 roku. Chociaż teraz oczekiwano ożywienia, to jednak wczorajszy raport ADP pokazuje, że rynek pracy nie został jedynie schłodzony przez Fed, a w zasadzie zamrożony i na większe obniżki może być już za późno.

Dzisiaj o 14:30 mogą rozstrzygnąć się losy wielkości obniżki ze strony Rezerwy Federalnej za niecałe dwa tygodnie. Oczekiwania dla dzisiejszego raportu oscylują mniej więcej od 160 do 165 tysięcy nowych etatów. Wśród traderów na terminalu Bloomberga dyskutuje się o liczbie bliżej 150 tys., co i tak nie byłoby złym odczytem. Patrząc jednak na raport ADP, który pokazał wczoraj wzrost zatrudnienia o zaledwie 99 tysięcy, można odnieść wrażenie, że sytuacja na rynku pracy nie jest już komfortowa dla Fed. Goolsbee z regionalnego oddziału w Chicago stwierdził, że dalsze osłabienie rynku pracy nie będzie już tolerowane. Rynki odczytały to jako możliwość obniżki o 50 punktów bazowych, jeśli dzisiejszy raport NFP faktycznie wypadnie słabo. Z drugiej strony wiele osób mówi, że jest już za późno i pierwsza obniżka powinna mieć już miejsce w czerwcu lub lipcu.

Chociaż większość uczestników rynku nie wierzy w powtórzenie wyniku raportu ADP, to JPMorgan zdecydował się na zwiększenie swojej pozycji w jenie. Od początku tego tygodnia jen zyskał ponad 3% w stosunku do amerykańskiego dolara i lada moment może być najmocniejszy w stosunku do dolara od początku tego roku, pokonując lokalne dołki na USDJPY z początku sierpnia. Widzimy również ożywienie na EURUSD, które wyraźnie odbiło z okolic 1,1050, podążając za zwiększającymi się szansami na obniżkę ze strony Fed. Rynek wycenia obecnie 40% prawdopodobieństwa na obniżkę o 50 punktów bazowych podczas posiedzenia 18 września.

Warto również wspomnieć, że OPEC+ zdecydował się przesunąć termin rozpoczęcia podwyżki produkcji o dwa miesiące. Wobec tego produkcja nie wzrośnie w tym roku o ponad pół miliona baryłek na dzień. Rynek ropy pozostaje jednak wciąż pod presją, co jest powiązane z niepewnością dotyczącą popytu.

Dzisiaj tuż przed rozpoczęciem sesji w Europie jen jest najmocniejszą walutą w G10. Umacnia się również złoty. Za dolara płacimy 3,8471 zł, za euro 4,2770 zł, za funta 5,0725 zł, za franka 4,5682 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl