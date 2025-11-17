Wykres dnia: USDJPY (17.11.2025)

Gospodarka Japonii skurczyła się w III kwartale po raz pierwszy od sześciu kwartałów, spadając o 0,4% kw/kw (−1,8% w ujęciu annualizowanym). Spadek jest rezultatem amerykańskich taryf, które uderzyły w eksport, a nowe regulacje budowlane osłabiły popyt na mieszkania. Choć spowolnienie okazało się łagodniejsze od prognoz, zwiększyło presję na decydentów, by wdrożyć nowy pakiet fiskalny. Mowa tutaj o potencjalnie ponad 17 bln JPY, przeznaczonych na wsparcie gospodarstw domowych i kluczowych sektorów.

Jednocześnie wrześniowa produkcja przemysłowa pozytywnie zaskoczyła, a inwestycje kapitałowe pozostały odporne, co sugeruje, że fundamenty wzrostu się nie załamują. Na uwagę zasługuje jednak spadek sentymentu wśród biznesu w przemyśle, które znacząco odbiega od globalne odbicia jakie obserwujemy od kilku miesięcy.

Bank Japonii zachowuje ostrożność: bazowa inflacja wciąż jest poniżej celu, prezes Ueda podkreśla potrzebę cierpliwości, a kilku doradców rządowych przekonuje, że podwyżki stóp powinny zostać odłożone do wiosny 2026 r.

Rynki finansowe zareagowały znacznie silniej na kwestie fiskalne niż na sam odczyt PKB. Rentowności długoletnich obligacji skarbowych mocno wzrosły — rentowność 20-letnich JGB osiągnęła poziomy niewidziane od 1999 r., a rynek stał się bardziej ostrożny wobec tak dużej emisji długu. Obawy o zwiększoną podaż papierów, rosnącą premię za ryzyko fiskalne oraz rozmiar pakietu stymulacyjnego zepchnęły ceny obligacji o dłuższych terminach w dół. Obecnie nie obserwujemy zauważalnej reakcji na rynku walutowym, jen traci zaledwie 0,00–0,10% względem walut G10, a indeks JP225 spada umiarkowanie o 0,28%.