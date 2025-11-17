Wykres dnia: USDJPY (17.11.2025)

Gospodarka Japonii skurczyła się w III kwartale po raz pierwszy od sześciu kwartałów, spadając o 0,4% kw/kw (−1,8% w ujęciu annualizowanym). Spadek jest rezultatem amerykańskich taryf, które uderzyły w eksport, a nowe regulacje budowlane osłabiły popyt na mieszkania. Choć spowolnienie okazało się łagodniejsze od prognoz, zwiększyło presję na decydentów, by wdrożyć nowy pakiet fiskalny. Mowa tutaj o potencjalnie ponad 17 bln JPY, przeznaczonych na wsparcie gospodarstw domowych i kluczowych sektorów.
Jednocześnie wrześniowa produkcja przemysłowa pozytywnie zaskoczyła, a inwestycje kapitałowe pozostały odporne, co sugeruje, że fundamenty wzrostu się nie załamują. Na uwagę zasługuje jednak spadek sentymentu wśród biznesu w przemyśle, które znacząco odbiega od globalne odbicia jakie obserwujemy od kilku miesięcy.
Bank Japonii zachowuje ostrożność: bazowa inflacja wciąż jest poniżej celu, prezes Ueda podkreśla potrzebę cierpliwości, a kilku doradców rządowych przekonuje, że podwyżki stóp powinny zostać odłożone do wiosny 2026 r.
Rynki finansowe zareagowały znacznie silniej na kwestie fiskalne niż na sam odczyt PKB. Rentowności długoletnich obligacji skarbowych mocno wzrosły — rentowność 20-letnich JGB osiągnęła poziomy niewidziane od 1999 r., a rynek stał się bardziej ostrożny wobec tak dużej emisji długu. Obawy o zwiększoną podaż papierów, rosnącą premię za ryzyko fiskalne oraz rozmiar pakietu stymulacyjnego zepchnęły ceny obligacji o dłuższych terminach w dół. Obecnie nie obserwujemy zauważalnej reakcji na rynku walutowym, jen traci zaledwie 0,00–0,10% względem walut G10, a indeks JP225 spada umiarkowanie o 0,28%.
Komentarz Giełdowy: Dzień testu dla rynków. Wyniki Nvidii i minutki FOMC w centrum uwagi
Puls GPW: Pozytywny sentyment wraca na warszawski parkiet przy oczekiwaniu na FOMC i wyniki NVIDII
PILNE: Bilans handlu zagranicznego USA powyżej prognoz
Czy minutki Fed potwierdzą przerwę w dalszym luzowaniu? 🔎
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.