Komentarz walutowy - Dolar coraz słabszy przed Fed, a złoty pozostaje stabilny

Dzisiaj rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Fed, którego zwieńczeniem będzie jutrzejsza decyzja o godzinie 20:00. Obniżka stóp procentowych jest w zasadzie pewna, choć jej skala, komunikacja czy prognozy pozostają niepewne. Dolar traci na wartości przed tym wydarzeniem, natomiast Wall Street sięga nowych historycznych szczytów. Wydaje się, że sielanka w dalszym ciągu trwa. Tymczasem w Polsce inflacja wypada nieco wyżej niż wstępny odczyt, a coraz większym problemem może wydawać się rosnący deficyt, o czym mówi jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej. Pomimo tego, złoty pozostaje bardzo silny na rynku, nie tylko względem dolara, ale również euro.
Dzisiaj poznamy ostatnie ważne odczyty z amerykańskiej gospodarki przed jutrzejszą decyzją Fed. Oczywiście nie będą one miały znaczenia dla decyzji, ale mogą mieć wpływ na postrzeganie gospodarki w kolejnych miesiącach tego roku. Sprzedaż detaliczna z USA za sierpień zostanie opublikowana o 14:30 i ma pokazać niewielki wzrost na poziomie 0,2% m/m, przy poprzednim na poziomie 0,5% m/m. Z kolei o 15:15 poznamy dane dotyczące produkcji przemysłowej, która ma kontynuować spadek na poziomie 0,1% m/m.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Fed widzi obecnie spowolnienie na rynku pracy, które pozostaje ważnym czynnikiem niepewności. Z kolei inflacja pozostaje wysoka, ale jednocześnie większość członków Fed nie uznaje ryzyka związanego z cłami jako stałe zagrożenie dla inflacji. Niemniej projekcje makroekonomiczne mogą być kluczowe w kontekście postrzegania kolejnych decyzji. Jeśli Fed nie powie jasno, że kolejne dostosowania stóp procentowych powinny mieć miejsce, rynek może nieco zredukować swój ostatni optymizm. Z drugiej strony nie można wykluczyć tego, że Fed zdecyduje się na większe dostosowanie polityki monetarnej poprzez cięcie na poziomie 50 punktów bazowych, dokładnie tak, jak miało to miejsce w zeszłym roku. Dolar słabnie przed samą decyzją Fed i para EURUSD jest już bliska poziomowi 1,1800, pierwszy raz od początku lipca.
W kontekście Polski warto wspomnieć o wczorajszym odczycie inflacyjnym, który okazał się być jednak nieco wyższy niż wstępny. Inflacja ostatecznie za sierpień wyniosła 2,9% r/r, a w ujęciu miesięcznym nie uległa zmianie. Wstępnie mieliśmy 2,8% r/r oraz miesięczny spadek na poziomie 0,1%. Nie wydaje się jednak, żeby ta sytuacja miała znaczący wpływ na postrzeganie dalszych perspektyw dla stóp procentowych. Wydaje się, że coraz większym problemem jest napięty budżet, o czym mówił w pewnym stopniu Ludwik Kotecki, członek RPP w wywiadzie dla money.pl. Zdaniem Koteckiego w Polsce istnieje potrzeba wprowadzenia podatku wojennego i zawieszenia części świadczeń socjalnych, gdyż nawet przy relatywnie wysokim wzroście gospodarczym na poziomie ok. 3,5%, deficyt budżetowy rzędu niemal 7% nie jest do utrzymania w dłuższym terminie. Kotecki podkreśla, że Polska ma jeden z największych udziałów wydatków socjalnych do PKB, na poziomie ok. 18%, co przy niskich podatkach, w szczególności tych dotyczących majątku, może prowadzić do dużych wyzwań przy utrzymaniu wysokich wydatków na zbrojenia. Dzisiaj o godzinie 14:00 poznamy również odczyt inflacji bazowej z Polski. Oczekuje się, że spadnie ona do 3,1% r/r z poziomu 3,3% r/r.
Przed godziną 10:00 za dolara płaciliśmy 3,6077 zł, za euro 4,2537 zł, za franka 4,5534 zł, za funta 4,9181 zł.
Michał Stajniak, CFA
Wicedyrektor Działu Analiz XTB
michal.stajniak@xtb.pl
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.