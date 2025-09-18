Komentarz Walutowy - Fed w końcu tnie stopy, ale kolejne ruchy nie są pewne

Wczorajsza decyzja Rezerwy Federalnej nie była zaskoczeniem, jednak zestaw projekcji i komentarze prezesa Powella wniosły pewien zamęt na rynku. Początkowo obserwowaliśmy osłabienie dolara i wzrosty na Wall Street, ale w trakcie konferencji prasowej ruchy te całkowicie się odwróciły. Ostatecznie, rano po ogłoszeniu decyzji, dolar utrzymał siłę, a jednocześnie na Wall Street kontynuowane były wzrosty. Można stwierdzić, że każdy w komunikacie Fed znalazł dokładnie to, co chciał zobaczyć.

Fed po raz pierwszy w tym roku obniżył stopy procentowe, ustalając główną stopę na poziomie 4,25%. Pierwsza reakcja rynku była gołębia. Fed podniósł swoje oczekiwania dotyczące cięć stóp w tym i przyszłym roku. Projekcja na ten rok obniżyła się do 3,6% z 3,9%, co oznacza, że górna granica przedziału powinna znaleźć się na poziomie 3,75%. Implikuje to potencjalnie jeszcze dwie obniżki w tym roku. Aż 9 członków FOMC wskazało na cięcie o 50 punktów bazowych w bieżącym roku. Jeden z nich, najprawdopodobniej Miran, widzi głębsze cięcia, poniżej 3% w tym roku, a na ostatnim posiedzeniu wyłamał się z konsensusu i zagłosował za obniżką o 50 punktów bazowych. Kolejnych dwóch członków Fed spodziewa się jednej obniżki w tym roku, a reszta jest zadowolona z obecnego pułapu. Mogłoby się wydawać, że taki wydźwięk projekcji wskazuje na gołębie nastawienie Fed.

To przeświadczenie zmienił Powell, wskazując, że Fed nie jest na ustalonej ścieżce dla stóp procentowych. Sam nie widzi też potrzeby pośpiechu z obniżkami, biorąc pod uwagę stan gospodarki. Projekcje gospodarcze wypadły bowiem fenomenalnie. Wzrost na ten rok został podniesiony z 1,4% do 1,6%, na przyszły z 1,6% do 1,8%, a na 2027 rok z 1,8% do 1,9%. Co więcej, prognoza stopy bezrobocia została utrzymana na poziomie 4,5% na ten rok, ale obniżona na kolejne lata do 4,4% na przyszły rok i 4,3% na 2027. Takie dane absolutnie nie sygnalizują ryzyka recesji. Ponadto Fed nie widzi ryzyka nadmiernej inflacji, utrzymując prognozę dla inflacji PCE na ten rok na poziomie 3,0% i 3,1% dla bazowej inflacji PCE, jednocześnie nieznacznie podwyższając prognozy do 2,6% dla obu miar na przyszły rok. Ostatecznie cel inflacyjny ma być osiągnięty w 2028 roku. Jedynie ten czynnik może wskazywać na to, że okres wyższych stóp procentowych powinien być wydłużony, a tempo obniżek może spowolnić, na co wskazują projekcje na kolejne lata.

Na przyszły rok Fed widzi obniżkę do 3,5%, co oznaczałoby jedną obniżkę w przyszłym roku, oraz do 3,25% na 2027, co dałoby kolejną jedną obniżkę. Nie jest wykluczone, że Fed ostatecznie będzie próbował spowolnić obniżki, ale to będzie zależało od napływających danych.

Powell wielokrotnie podkreślał, że sytuacja na rynku pracy nie jest już "solidna", jak zwykł mawiać w pierwszych miesiącach tego roku, i nie ma potrzeby, aby rynek pracy dalej się ochładzał. Nie wyklucza, że obecny stan rynku pracy jest efektem ceł oraz polityki imigracyjnej. Niemniej jednak zaznaczył również, że jest to związane z niższą partycypacją na rynku pracy i ogólnym spadkiem popytu na pracę.

Ostatecznie, część rynku interpretuje tę decyzję jako "jastrzębie" cięcie, wynikające z braku pewności co do kolejnych ruchów. Stąd umocnienie dolara czy korekta na złocie. Z drugiej strony, niższe stopy procentowe i brak ryzyka recesji pozytywnie nastrajają Wall Street. Większość spadkowych ruchów została wczoraj zneutralizowana, a dzisiaj rano obserwujemy umiarkowane wzrosty.

Kalendarz gospodarczy na dziś

To jednak nie koniec wrażeń na ten tydzień. Dziś poznamy decyzję Norges Banku o godzinie 10:00, podczas której oczekuje się cięcia stóp procentowych. Z kolei o 13:00 Bank Anglii ma utrzymać stopy procentowe, prawdopodobnie ze względu na ryzyko inflacyjne. O godzinie 10:00 poznamy także pakiet danych z Polski dotyczących produkcji przemysłowej i rynku pracy. O 14:30 ważne dane z USA w postaci wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, które pokażą, czy obraz na rynku pracy faktycznie uległ tak dużemu pogorszeniu. Ostatnie odczyty na poziomie 263 tys. były najwyższe od 2021 roku, a poziomy powyżej 300 tys. zwykle zwiastowały recesję. Dziś oczekuje się jednak spadku do 241 tys.

Przed godziną 09:00, czyli przed otwarciem europejskich parkietów, za dolara płacimy 3,6123 zł, za euro 4,2598 zł, za franka 4,5668 zł, a za funta 4,9110 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

michal.stajniak@xtb.pl