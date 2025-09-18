DE40: Optymizm na europejskich giełdach po decyzji FED

Wczorajsza decyzja FED nadała optymizmu dzisiejszej sesji na giełdach w Europie. Główne indeksy, w tym DAX i Euro Stoxx 50, notują wzrosty nieco ponad 1%. Najmocniej ciągną rynek w górę spółki technologiczne oraz odzieżowe, zyskując na fali poprawionych prognoz, solidnych wyników z poprzednich dni, ale również oczekiwań poprawy sentymentu konsumenckiego na fali niższych stóp procentowych w USA. Kontrakty DE40, FRA40 oraz AUT20 w górę o ponad 1%.

Dodatkowym czynnikiem stabilizującym jest porozumienie włoskiego lobby bankowego z rządem w sprawie zamrożenia odroczonych aktywów podatkowych do 2026 r., co zostało przyjęte pozytywnie jako sygnał przewidywalności regulacyjnej. Jednocześnie część inwestorów zachowuje ostrożność – na rynku opcji widać bowiem formowanie się defensywnych pozycji w sektorze bankowym, co sugeruje, że nieufność wobec przyszłych obciążeń fiskalnych wciąż pozostaje obecna. Kontrakty na włoskie indeksy rosną o ponad 0,4%.



Dane makroekonomiczne.



Posiedzenie Fed zakończyło się obniżką stóp procentowych o 25 pb, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Decyzja sygnalizuje, że FED ceni sobie siłę rynku pracy oraz stabilność rynków, ale jednocześnie sygnalizował, że sytuacja amerykańskiej gospodarki jest wciąż dobra i nie wymaga jeszcze kolejnych obniżek, by zachować wzrost.

W Europie Bank Centralny Norwegii również zdecydował się na cięcie o 25 pb, co rynek odebrał pozytywnie. Korona norweska umacnia się w świetle „jastrzębiej obniżki”.

Dziś decyzje podjął również Bank Anglii, który zdecydował o zachowaniu obecnego poziomu stóp procentowych. Rynek wydaje się sugerować, że Bank Anglii przecenia siłę brytyjskiej gospodarki lub nie wierzy w deklarowaną ścieżkę stóp procentowych banku. Funt, pomimo zachowania stóp, traci wobec większości głównych walut.



DE40 (D1)

Źródło: xStation

Na wykresie widoczna jest próba zanegowania realizacji formacji głowy z ramionami, gdzie rynek po wybiciu linii szyi próbował odbić, jednak obecne wzrosty wyglądają na klasyczny re-test od dołu. Układ FIBO i wcześniejsze poziomy wsparcia, które zamieniły się w opory, wzmacniają scenariusz kontynuacji spadków. Udane wybicie się i utrzymanie się powyżej linii szyi mogłoby oznaczać zanegowanie formacji.



Wiadomości ze spółek:



Pets at Home Group (PETS.UK) - Wycena załamała się o kilkanaście procent po tym, jak CEO firmy odszedł. Spółka również ostrzegła o ryzyku dla przychodów spółki w świetle pogarszającego się sentymentu konsumenckiego.

Porozumienie włoskiego lobby bankowego z rządem w sprawie zamrożenia odroczonych aktywów podatkowych do 2026 r. Unicredit (UCG.IT) traci ok. 1%.

Continental (CON.DE) - Producent opon traci ponad 20% swojej wyceny. Wynika to z wydzielenia ze spółki „Aumovio”, który będzie zajmował się produkcją systemów hamulcowych i oprogramowania samochodowego.

Zalando (ZAL.DE) - Spółka odzieżowa rośnie o prawie 5% po wyjściu na jaw dużego zakupu akcji przez jednego z inwestorów.