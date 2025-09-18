DE40: Optymizm na europejskich giełdach po decyzji FED

Wczorajsza decyzja FED nadała optymizmu dzisiejszej sesji na giełdach w Europie. Główne indeksy, w tym DAX i Euro Stoxx 50, notują wzrosty nieco ponad 1%. Najmocniej ciągną rynek w górę spółki technologiczne oraz odzieżowe, zyskując na fali poprawionych prognoz, solidnych wyników z poprzednich dni, ale również oczekiwań poprawy sentymentu konsumenckiego na fali niższych stóp procentowych w USA. Kontrakty DE40, FRA40 oraz AUT20 w górę o ponad 1%.
Dodatkowym czynnikiem stabilizującym jest porozumienie włoskiego lobby bankowego z rządem w sprawie zamrożenia odroczonych aktywów podatkowych do 2026 r., co zostało przyjęte pozytywnie jako sygnał przewidywalności regulacyjnej. Jednocześnie część inwestorów zachowuje ostrożność – na rynku opcji widać bowiem formowanie się defensywnych pozycji w sektorze bankowym, co sugeruje, że nieufność wobec przyszłych obciążeń fiskalnych wciąż pozostaje obecna. Kontrakty na włoskie indeksy rosną o ponad 0,4%.
Dane makroekonomiczne.
Posiedzenie Fed zakończyło się obniżką stóp procentowych o 25 pb, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Decyzja sygnalizuje, że FED ceni sobie siłę rynku pracy oraz stabilność rynków, ale jednocześnie sygnalizował, że sytuacja amerykańskiej gospodarki jest wciąż dobra i nie wymaga jeszcze kolejnych obniżek, by zachować wzrost.
W Europie Bank Centralny Norwegii również zdecydował się na cięcie o 25 pb, co rynek odebrał pozytywnie. Korona norweska umacnia się w świetle „jastrzębiej obniżki”.
Dziś decyzje podjął również Bank Anglii, który zdecydował o zachowaniu obecnego poziomu stóp procentowych. Rynek wydaje się sugerować, że Bank Anglii przecenia siłę brytyjskiej gospodarki lub nie wierzy w deklarowaną ścieżkę stóp procentowych banku. Funt, pomimo zachowania stóp, traci wobec większości głównych walut.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
DE40 (D1)
Źródło: xStation
Na wykresie widoczna jest próba zanegowania realizacji formacji głowy z ramionami, gdzie rynek po wybiciu linii szyi próbował odbić, jednak obecne wzrosty wyglądają na klasyczny re-test od dołu. Układ FIBO i wcześniejsze poziomy wsparcia, które zamieniły się w opory, wzmacniają scenariusz kontynuacji spadków. Udane wybicie się i utrzymanie się powyżej linii szyi mogłoby oznaczać zanegowanie formacji.
Wiadomości ze spółek:
Pets at Home Group (PETS.UK) - Wycena załamała się o kilkanaście procent po tym, jak CEO firmy odszedł. Spółka również ostrzegła o ryzyku dla przychodów spółki w świetle pogarszającego się sentymentu konsumenckiego.
Porozumienie włoskiego lobby bankowego z rządem w sprawie zamrożenia odroczonych aktywów podatkowych do 2026 r. Unicredit (UCG.IT) traci ok. 1%.
Continental (CON.DE) - Producent opon traci ponad 20% swojej wyceny. Wynika to z wydzielenia ze spółki „Aumovio”, który będzie zajmował się produkcją systemów hamulcowych i oprogramowania samochodowego.
Zalando (ZAL.DE) - Spółka odzieżowa rośnie o prawie 5% po wyjściu na jaw dużego zakupu akcji przez jednego z inwestorów.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.