PILNE: EURUSD traci po publikacji danych o zasiłkach dla bezrobotnych w USA

Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych z USA: Obecnie: 231tys. Oczekiwane 240 tys. po 263 tys. poprzednio
Prognoza gospodarcza Fed w Filadelfii na wrzesień: 23,2 (prognoza 1,7; poprzednio -0,3)
Lepsze od oczekiwań dane jeśli chodzi o wnioski dla bezrobotnych oraz prognozy FED z Filadelfii przedłużają korektę spadkową na parze EURUSD. Dzisiejsza publikacja załamuje również negatywny obraz tych danych z zeszłego tygodnia, kiedy to widzieliśmy wzrost do 263 tysięcy. Teoretycznie znoszą one w dół zachętę dla FED do szybszych obniżek stóp procentowych w USA.
