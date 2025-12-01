Komentarz Walutowy: Funt łapie oddech

W centrum coraz większej części rynku znajduje się w ostatnim czasie Funt, który toczy nierówną walkę o zachowanie swojej pozycji i trendu wzrostowego. Bank Anglii osiągnął znaczną przewagę w wysokości stóp procentowych względem ECB a od niedawna zaczyna też zdobywać ja względem FEDu. Różnica stóp procentowych wspierała wielomiesięczny trend umocnienia się funta względem Euro jednak coraz gorsza kondycja Brytyjskiej gospodarki i niepewność fiskalna stawiała pod coraz większym znakiem zapytania dalsze wzrosty funta. Inwestorzy coraz częściej zadają pytanie, jak długo BoE będzie w stanie utrzymywać stopy procentowe na stosunkowo poziomie (4% BoE vs 2% ECB). Niedawna publikacja budżetu chwilowo uspokoiła inwestor, którzy zaczęli stopniowo pozbywać się “premium za ryzyko”, kurs obronił kluczowe poziomy 0,86 na Euro oraz 1,30 na dolarze. Perspektywa funta jest znacznie lepsza w porównaniu z dolarem, o ile ECB jasno zakomunikowało swoją politykę i brak podstaw do dalszego luzowania polityki monetarnej na chwilę obecną — FED jest w wyraźnym i przewidywalnym trendzie obniżania swoich stóp procentowych. Docelowym kierunkiem dla EURGBP powinien być przedział 0,88-0,9 gdzie strukturalne słabości UK dadzą o sobie znów znać, natomiast względem dolara możemy oczekiwać testu ostatnich maksimów w perspektywie średnio-terminowej. Długoterminowa perspektywa Brytyjskiej gospodarki zostaje jednak ponura co prędzej czy później musi odbić się na wycenach. Kamil Szczepański

Młodszy Analityk Rynków Finansowych XTB

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.