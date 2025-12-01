Wykres dnia: USDJPY (01.12.2025)

USDJPY rozpoczyna grudzień osuwając się 0,5% w reakcji na najnowsze komentarze prezesa Banku Japonii (ang. Bank of Japan; BOJ), który po raz pierwszy od miesięcy klarownie zasugerował możliwość podwyżki stóp procentowych podczas grudniowego posiedzenia BOJ. USDJPY załamał się dzisiaj poniżej 10-dniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA10; żółty), na której pierwotnie zatrzymała się ostatnia korekta zainicjowanego w październiku trendu wzrostowego. Kurs testuje aktualnie poziom 50 zniesienia Fibonacciego ostatniej fali wzrostowej, choć kluczowym dla realnego przełamanie trendu będzie poziom 154,550, który pokrywa się z 1) przedostatnim oporem, 2) młotem przed ostatnim wznowieniem wzrostów, 3) EMA30 (jasny fiolet) oraz 4) poziomem 61.8 zniesienia Fibonacciego. Źródło: xStation5 Co kształtuje dzisiaj kurs USDJPY? Prezes Banku Japonii Kazuo Uead podczas dzisiejszego oświadczenia powiedział, że “BOJ rozważa plusy i minusy podwyższenia stóp na najbliższym posiedzeniu”. Do tej pory Ueda podkreślał jedynie gotowość BOJ do dalszych podwyżek jeśli inflacja i aktywność ekonomiczna będą ewoluowały zgodnie z prognozami. Prezes BOJ dodał również, że wpływ ceł na gospodarkę Japonii pozostaje marginalny, co kończy również okres narracyjnej dominacji “niepewności”.

Inflacja wciąż utrzymuje realnie stopy poniżej zera, a nasilająca się presja cenowa powinna wygenerować bardziej jastrzębie nastroje w BOJ pomimo pro-wzrostowych nacisków ze strony premier Sanae Takaichi. Według najnowszych danych inflacja w Tokyo utrzymała się na poziomie 2,8%, powyżej oczekiwanego spadku do 2,7%. Ponadto dzisiejszy raport PMI dla Japonii podkreślił najszybszy od 5 miesięcy wzrost cen czynników produkcji, który może zostać wkrótce przerzucony na konsumentów.

Implikowane przez rynek prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Japonii wzrosło do 60% dla grudnia oraz do 90% dla stycznia. Natychmiastową reakcję widać również na rynku obligacji, gdzie rentowności japońskich 10-latek osiągnęły nowy rekord przy 1,873%.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.