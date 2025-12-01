PILNE: Ostateczne dane PMI z przemysłu strefy Euro poniżej oczekiwań! 🚨

08:15 AM BST, Hiszpania - Dane PMI za listopad: HCOB Hiszpania PMI dla przemysłu: rzeczywisty 51.5 (prognoza 52.3; poprzedni 52.1) 08:45 AM BST, Włochy - Dane PMI za listopad: HCOB Włochy PMI dla przemysłu: rzeczywisty 50.6 (prognoza 50.1; poprzedni 49.9) 08:50 AM BST, Francja - Dane PMI za listopad: HCOB Francja PMI dla przemysłu: rzeczywisty 47.8 (prognoza 47.8; poprzedni 48.8) 08:55 AM BST, Niemcy - Dane PMI za listopad: HCOB Niemcy PMI dla przemysłu: rzeczywisty 48.2 (prognoza 48.4; poprzedni 49.6) 09:00 AM BST, Strefa Euro - Dane PMI za listopad: HCOB Strefa Euro PMI dla przemysłu: rzeczywisty 49.6 (prognoza 49.7; poprzedni 50.0) Przemysł w strefie euro osłabł do najniższego poziomu od pięciu miesięcy, produkcja i nowe zamówienia spadły, sygnalizując ponowną kontrakcję pomimo niewielkiego wzrostu zaufania biznesowego. Sześć z ośmiu monitorowanych krajów wykazuje ekspansję, spadek w dużych gospodarkach Francji i Niemiec — spowodowany niepewnością polityczną, rosnącą presją fiskalną, cenami energii i pesymizmem wobec tempa reform — mocno obciąża region. Hiszpania pozostaje solidnie w fazie wzrostu przez siódmy miesiąc, a Włochy wznowiły ekspansję, z rosnącymi zamówieniami w obu krajach, co daje nadzieję. Zaufanie poprawiło się w całym bloku, w tym zauważalna zmiana w kierunku optymizmu we Francji i Niemczech, co sugeruje, że sentyment może wspierać skromne ożywienie w ciągu następnego roku. Znaczna większość danych została już zdyskontowana przez rynek przy publikacji odczytów wstępnych, reakcja na indeksach i walutach pozostaje ograniczona. Źródło: xStation5

