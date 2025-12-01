PILNE: Wzrost PKB Polski powyżej oczekiwań! 🔥📈

10:00 - PKB z Polski za Q3: YoY: 3,8% (Oczekiwano: 3,7%; Poprzedni: 3,3%)

(Oczekiwano: 3,7%; Poprzedni: 3,3%) T/T: 0,9% (Oczekiwano: 0,8%; Poprzedni: 0,8%) Konsensus wobec wzrostu Polskiej gospodarki był optymistyczny, ze wzrostem na poziomie 3,7%. Odczyt jednak pobił oczekiwania inwestorów, Polskie PKB w ujęciu rocznym wzrosło o 3,8%. Odczyty sezonowe oraz dostosowane sezonowo wskazują te same wartości. Jest to już piąty odczyt kwartalny z rzędu wykazujący wzrost dynamiki wzrostu. Równie dobrze wypadł odczyt kwartalny. Polska gospodarka wzrosła w tym okresie o 0,9% wobec oczekiwanych 0,8% - co świadczy nie tylko o utrzymaniu, ale o przyspieszeniu wzrostu gospodarczego. Złoty reaguje niewielkim umocnieniem a kontrakty na WIG20 minimalnie spadają. Bardzo silny odczyt będzie zniechęcał RPP do utrzymania tempa obniżek stóp procentowych. USDPLN (M1) Źródło: xStation5

