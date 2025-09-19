Kalendarz ekonomiczny: Dane o sprzedaży detalicznej z Kanady i rozmowa Trump - Xi

- Dane o sprzedaży detalicznej z Kanady głównym wydarzeniem makro
- Telefon Donalda Trumpa z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem w centrum uwagi Wall Street
- Amerykańskie indeksy nieznacznie tracą w ostatnim dniu tygodnia; zyskuje dolar
Wobec lekkiego kalendarza makro dziś, uwaga rynków skoncentruje się na sytuacji pojedynczych spółek w USA (akcje FedEx rosną ponad 5% po wynikach w USA) oraz rozmowie Donalda Trumpa z Xi, który oficjalnie ma rozmawiać o TikToku, ale nieoficjalnie, rozmowa może wykroczyć poza 'standardowy scenariusz' przez co Wall Street 'nadstawi uszu' czy komunikat daje nadzieję, na długotrwałą odwilż między Waszyngtonem a Pekinem.
Kalendarz ekonomiczny
14:30 - Sprzedaż detaliczna z Kanady za sierpień oczekiwane -0,8% vs 1,5% poprzednio (-0,6% m/m vs 1,9% poprzednio)e
15:00 - Rozmowa Trump i Xi
17:00 - Przemówienie Fed Miran
20:30 - Przemówienie Fed Daly
22:00 - Rozliczenie kontraktów i opcji w USA
