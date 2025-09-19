czytaj więcej
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
71% rachunków detalicznych CFD odnotowuje straty.

Kalendarz ekonomiczny: Dane o sprzedaży detalicznej z Kanady i rozmowa Trump - Xi

10:47 19 września 2025
  • Dane o sprzedaży detalicznej z Kanady głównym wydarzeniem makro
  • Telefon Donalda Trumpa z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem w centrum uwagi Wall Street
  • Amerykańskie indeksy nieznacznie tracą w ostatnim dniu tygodnia; zyskuje dolar

Wobec lekkiego kalendarza makro dziś, uwaga rynków skoncentruje się na sytuacji pojedynczych spółek w USA (akcje FedEx rosną ponad 5% po wynikach w USA) oraz rozmowie Donalda Trumpa z Xi, który oficjalnie ma rozmawiać o TikToku, ale nieoficjalnie, rozmowa może wykroczyć poza 'standardowy scenariusz' przez co Wall Street 'nadstawi uszu' czy komunikat daje nadzieję, na długotrwałą odwilż między Waszyngtonem a Pekinem.

Kalendarz ekonomiczny

14:30 - Sprzedaż detaliczna z Kanady za sierpień oczekiwane -0,8% vs 1,5% poprzednio (-0,6% m/m vs 1,9% poprzednio)e

Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformie

Otwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną

15:00 - Rozmowa Trump i Xi 

17:00 - Przemówienie Fed Miran

20:30 - Przemówienie Fed Daly

22:00 - Rozliczenie kontraktów i opcji w USA

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Przekaż:
powrót

Z ostatniej chwili

19.09.2025
19:47

Podsumowanie Dnia - Kolejny dzień rekordów na Wall Street

Indeksy na Wall Street kontynuują wzrosty w Dzień Trzech Wiedźm, sięgając nowych historycznych szczytów, co jest związane z wydźwiękiem ostatniej...

 18:25

Czy rewolucja kwantowa już się rozpoczęła? Quantum Computing rośnie o 25%.

Quantum Computing Inc. (QUBT.US) to firma działająca w obszarze komputerów kwantowych, która w ostatnim czasie zyskała ogromne zainteresowanie...

 17:42

Komentarz Giełdowy: Moody’s kluczowe dla Polski, Trump i Xi pod lupą inwestorów

Piątkowa sesja na europejskich giełdach zakończyła się umiarkowanymi wzrostami, wieńcząc tydzień, który dla większości głównych parkietów...
Więcej wiadomości

Dołącz do ponad 1 700 000 inwestorów z całego świata

Zacznij inwestować Pobierz aplikację Pobierz aplikację