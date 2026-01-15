Komentarz walutowy - RPP pauzuje, a Trump nie eskaluje

Rada Polityki Pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami utrzymała stopy procentowe bez zmian, choć oczywiście można było zakładać, że ze względu na niską inflację decyzja ponownie nas zaskoczy. Niemniej tym razem, zgodnie z poprzednimi zapowiedziami, RPP potrzebuje czasu na ocenę sytuacji przed wznowieniem obniżek. Tymczasem z perspektywy globalnej widać pewne uspokojenie nastrojów po ostatnim oświadczeniu prezydenta Trumpa, iż na ten moment nie zamierza on interweniować w Iranie. Co więcej, wskazał on również, że wstrzymuje się z nakładaniem nowych ceł na strategiczne metale, takie jak srebro, platyna czy pallad, a zamiast tego zamierza negocjować dwustronne umowy, które zapewnią Stanom Zjednoczonym odpowiednią podaż krytycznych minerałów.
RPP cięła stopy nieprzerwanie w zasadzie od maja zeszłego roku, nie licząc krótkiej przerwy w czerwcu, co było podyktowane chęcią analizy sytuacji po dużej obniżce o 50 punktów bazowych. Niemniej od lipca na każdym decyzyjnym posiedzeniu dochodziło do redukcji stóp – aż do teraz. RPP zdecydowała, aby w styczniu utrzymać stopy bez zmian, co oznacza, że główna stopa procentowa wynosi obecnie 4%. Choć konsensus niemal w 100% wskazywał na stabilizację, rynek kontraktów terminowych dawał około 30% szans na kolejne cięcie. Można stwierdzić, że wczorajsza decyzja była zgodna z wcześniejszymi sygnałami ze strony prof. Glapińskiego oraz niektórych członków Rady. Decydenci chcą sprawdzić, jak dotychczasowe luzowanie wpłynie na gospodarkę i czy nie doprowadzi do odbicia inflacji, prawdopodobnie czekając na nową projekcję inflacyjną w marcu. Dzisiejsza konferencja prasowa o godzinie 15:00 powinna przynieść wyważone stanowisko, podobne do tego z grudnia.
Z perspektywy globalnej kluczowe było oświadczenie Donalda Trumpa, że nie planuje obecnie interwencji w Iranie po uzyskaniu zapewnień, iż represje wobec ludności ustaną. Rynek, spekulujący wcześniej o możliwym konflikcie po interwencji w Wenezueli, zareagował gwałtownie. Po okresie silnych wzrostów cen ropy i rekordów na rynku metali szlachetnych, będących kontynuacją potężnej hossy z 2025 roku, dziś obserwujemy korektę. Cena ropy Brent spada o 2% , a srebro traci 4%. Złoto cofa się umiarkowanie o około 0,4%.
Wczorajsze dane z amerykańskiej gospodarki nieco namieszały w oczekiwaniach dotyczących Fed. Mocna sprzedaż detaliczna oraz wyższa inflacja PPI sugerują, że stopy w USA mogą pozostać na niezmienionym poziomie przez dłuższy czas. Mimo napięć na linii administracja Trumpa – Jerome Powell, dolar amerykański ponownie zyskuje na sile.
Na chwilę przed 10:30 za dolara płacimy 3,6142 zł, za euro 4,2047 zł, za franka 4,5118 zł, za funta 4,8575 zł.
Michał Stajniak, CFA
Wicedyrektor Działu Analiz XTB
