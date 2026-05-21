‼️Wyraźna słabość po publikacjach PMI z Francji i Niemiec. Podwyżka EBC zagrożona?

Wstępne odczyty indeksów PMI za maj 2026 roku:

Niemcy:

PMI dla przemysłu: 49,9 pkt wobec oczekiwanych 51,0 pkt

PMI dla usług: 47,8 pkt wobec oczekiwanych 47,0 pkt

Francja:

PMI dla przemysłu: 48,9 pkt wobec oczekiwanych 52,5 pkt

PMI dla usług: 42,9 pkt wobec oczekiwanych 46,6 pkt

Komentarz rynkowy:

Komplet majowych danych PMI z dwóch największych gospodarek strefy euro rysuje bardzo niepokojący obraz kondycji gospodarczej na Starym Kontynencie. Choć niemiecki sektor usługowy zdołał nieznacznie pobić rynkowy konsensus (47,8 pkt wobec prognozy 47,0 pkt), to wciąż utrzymuje się poniżej krytycznej granicy 50 punktów, co oznacza dalsze kurczenie się gospodarki w tym segmencie. Sytuację w Niemczech pogarsza przemysł, który niespodziewanie powrócił do strefy regresu, spadając do poziomu 49,9 pkt. Może to być efekt drożejącej energii, która jest kluczowa dla energochłonnej niemieckiej gospodarki, która nie może się podnieść po 2022 roku, kiedy musiała przestać się zaopatrywać w tani rosyjski gaz i zacząć zaopatrywać się w droższy gaz z innych kierunków lub innych źródeł energii.

Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja we Francji. Sektor produkcyjny zanotował tam potężne rozczarowanie, osiągając jedynie 48,9 pkt przy optymistycznych oczekiwaniach rynkowych rzędu 52,5 pkt, co i tak miało prezentować nieznaczny spadek w porównaniu do poprzedniego odczytu rzędu 42,8 pkt. Prawdziwym tąpnięciem okazał się jednak wskaźnik dla francuskich usług, który zanurkował do głęboko kryzysowego poziomu 42,9 pkt, drastycznie mijając się z prognozami (46,6 pkt).

Warto podkreślić, że obecne pogorszenie nastrojów ma charakter globalny: dzisiejsze publikacje z Azji również okazały się bardzo słabe. Poranne dane z regionu Azji i Pacyfiku zasygnalizowały wyraźne hamowanie koniunktury. Przykładowo w Japonii zbiorczy wskaźnik Composite PMI osunął się do 5-miesięcznego minimum (51,1 pkt wobec 52,2 pkt wcześniej), na co wpływ miała m.in. pierwsza od ponad roku stagnacja w tamtejszym sektorze usługowym oraz słabnący napływ nowych zamówień eksportowych. Podobne sygnały ostrożności i osłabienia popytu napłynęły z innych azjatyckich rynków, co rodzi obawy o globalną synchronizację spowolnienia gospodarczego.

Reakcja rynku walutowego: Słabość danych makroekonomicznych z Europy natychmiast uderzyła w wycenę wspólnej waluty. Para EURUSD reaguje wyraźnymi i dynamicznymi spadkami na słabość danych z Europy. Inwestorzy masowo wyprzedają euro, a kurs pary walutowej błyskawicznie traci na wartości, przebijając lokalne poziomy wsparcia. Rynek kapitałowy rewiduje swoje oczekiwania wobec działań Europejskiego Banku Centralnego, obawiając się, że strefa euro może osunąć się w głębszą recesję.

EURUSD spada na moment poniżej 1,16 po publikacji słabych PMI z Francji i Niemiec. Warto zauważyć, że wczoraj po pojawieniu się pozytywnych informacji na temat możliwego progresu w negocjacjach między USA a Iranem EURUSD wyraźnie wzrósł. Źródło: xStation5