Komentarz walutowy - Złoty reaguje na francuski chaos

Tematem nowego tygodnia jest oczywiście ponowny chaos polityczny we Francji, który mocno zmienia nastroje dotyczące europejskich aktywów. Na rynku dzieje się sporo, biorąc pod uwagę zamknięcie prac rządu w USA, możliwy pokój na Bliskim Wschodzie czy również decyzje OPEC+ o kontynuacji podnoszenia limitu produkcyjnego w kolejnym miesiącu. Z kolei w tym tygodniu odbędzie się ważne wydarzenie z perspektywy złotego i będzie to decyzja o wysokości stóp procentowych w Polsce. Czy RPP ponownie zaskoczy swoją decyzją?

Po niespełna miesiącu na stanowisku, premier Francji Sebastian Lecornu podaje się do dymisji, co pokazuje jeszcze bardziej pogłębiającą się dysfunkcję francuskiej sceny politycznej. Francja stoi obecnie przed ogromnym ryzykiem związanym z brakiem uchwalenia ustawy budżetowej na przyszły rok, która wymaga ogromnych cięć w wydatkach. Bez tej ustawy i również w obecnym chaosie politycznym, szanse na cięcie ratingu kredytowego Francji wyraźnie rosną. Spread między rentownością francuskim i niemieckich obligacji wzrósł do najwyższego poziomu od przełomu grudnia i stycznia i zbliża się do niebezpiecznego poziomu 100 punktów bazowych. Coraz częściej mówi się, że Francję czeka kolejny cios w postaci powtórnego zwołania przyspieszonych wyborów. Mówi się również, że sam Emmanuel Macron powinien zrezygnować ze swojego stanowiska prezydenta, biorąc pod uwagę nieudolność władzy w ostatnich kilkunastu miesiącach. Ta cała niepewność w dzisiejszych czasach powoduje, że inwestorzy poszukują bezpiecznych przystani i choć przez długi czas złoty w Europie służył za ostoję stabilności, sytuacja w Polsce również pokazuje, co może grozić złotemu w przypadku większego zawirowania.

Złoty traci dzisiaj na wartości w stosunku do dolara, choć umacnia się minimalnie w stosunku do euro. Słabość do dolara jest związana głównie ze spadkiem samego euro względem amerykańskiej waluty. Niemożliwość pracy francuskiego rządu pokazuje, do czego może prowadzić impas w polityce. Również polska władza stoi przed niepewnością dotyczącą prowadzenia dalszej polityki. Na takie ryzyko wskazywały agencje ratingowe, które zdecydowały się w ostatnim czasie na zmianę perspektywy ratingu na negatywny. Brak możliwości przepchnięcia kluczowych ustaw mających na celu obniżyć wydatki, może prowadzić do tego, że deficyt będzie rósł jeszcze szybciej niż w obecnych bardzo negatywnych prognozach. Na ten moment nie stanowi to problemu, ale w przypadku spowolnienia gospodarczego w Polsce, deficyt budżetowy może stanowić potężną kotwicę.

Przy tym wszystkim Narodowy Bank Polski, a konkretnie Rada Polityki Pieniężnej będzie podejmowała decyzję o wysokości stóp procentowych. Konsensus wskazuje na utrzymanie - RPP nie zna jeszcze najnowszych projekcji inflacyjnych, choć sama inflacja ostatecznie za wrzesień wypadła niżej niż początkowo oczekiwano. Niemniej w konsensusie Bloomberga, aż 9 głosów wskazuje na obniżkę, a 16 mówi o utrzymaniu. Sam rynek daje duże szanse na obniżki, patrząc na kontrakty na stopy procentowe, choć obniżki nie odzwierciedla np. WIBOR. Jeśli RPP zdecydowałaby się jednak na cięcie w tym tygodniu, wskazując na spore zawirowania dotyczące potencjalnego wzrostu gospodarczego, mogłoby to zaszkodzić złotemu, który szykował się na obniżkę dopiero w listopadzie.

Wczesnym popołudniem za dolara płacimy 3,6400 zł, za euro 4,2529 zł, za funta 4,8907 zł, za franka 4,5646 zł.

Michał Stajniak, CFA

Wicedyrektor Działu Analiz XTB

