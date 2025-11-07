Podsumowanie Dnia - Rząd pozostaje zamknięty, indeksy spadają, krypto odrabia straty

- Koniec tygodnia nie przynosi poprawy sentymentu na amerykańskiej giełdzie. Wręcz przeciwnie. NASDAQ100 spada prawie 2%. Lepiej radzi sobie Russel2000 oraz S&P500 gdzie spadki sięgają niewiele ponad 1%. Relatywnie dobrze radzi sobie Dow, który ograniczył spadki do 0,5%.
- Dane Uniwersytetu Michigan pokazały znaczne osłabienie się sentymentu wśród konsumentów. Szczególnie duży spadek odnotował wskaźnik oceny obecnej sytuacji. Dane znacznie zaskoczyły uczestników rynku, a trend danych jest wyraźnie negatywny.
- Kevin Hesset — jeden z głównych doradców ekonomicznych białego domu powiedział, że wpływ zamknięcia rządu na gospodarkę jest „dużo gorszy niż oczekiwano”
- FAA w wyniku skrajnych braków w środkach i personelu ograniczyło ruch lotniczy w USA o 4%, jeśli rząd USA nie dojdzie do porozumienia odnośnie finansowania, ograniczenie zostanie zwiększone do 6% w czwartek.
- Sytuacja europejskich indeksów jest nieznacznie lepsza od USA. Liderami spadków jest Hiszpania i Polska na poziomie -1,5% spadków głównych indeksów. Lepiej radzi sobie DAX40 i FTSE 100 ze spadkami ograniczonymi do 0,5%. Wzrostem 0,3% może pochwalić się kontrakty na CAC40.
- Na rynku towarowym ruch pozostaje ograniczony mimo znacznych spadków indeksów. Wzrosty notują kontrakty na Kawę — o prawie 4%. Spada kakao i pszenica.
- Niewielkie wzrosty notują metale szlachetne, złoto rośnie o ok. 0,6% i ponownie osiąga pułap 4000 dolarów za uncję. Lepiej radzi sobie Pallad i Platyna, które rosną po 1,2%.
- Rynek kryptowalut nie pozwala, by rynek akcyjny pociągnął go w dół i odrabia straty z początków tygodnia. Bitcoin rośnie o 1,2% i wraca na dzisiejszej sesji powyżej 100,000 dolarów. Ethereum rośnie o ponad 3%. Wzrosty na mniejszych tokenach sięgają kilkudziesięciu procent.
- Na rynku Forex, przegranym wśród głównych walut jest Dolar US, który traci do Euro (-0,2%) i Franka (-0,2%). Umacnia się za to Dolar kanadyjski i Funt brytyjski.
- Airbnb opublikowało wyniki, w których spółce udało się przebić oczekiwania wobec przychodów, ale EPS rozczarował, a marże znalazły się pod presją odpisów podatkowych i inwestycji. Obiecujące dla inwestorów są obietnice dalszej ekspansji na rynki azjatyckie i ameryki południowej oraz rozbudowa rozwiązań płatności odroczonych/ratalnych.
- Take-Two ogłosiło przesunięcie premiery swojej oczekiwanej produkcji - GTA6, wywołało to znaczną przecenę akcji.
US OPEN: Rynki przedłużają spadki na koniec tygodnia
Konferencja Prezesa Glapińskiego - Długoterminowa inflacja w celu NBP
Wenezuela, co zmiana władzy oznaczałaby dla cen ropy?
Puls GPW: RPP ułatwia kredyty, inwestorzy wracają na WIG20
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.