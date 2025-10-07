Komentarz Walutowy: Złoty stabilny przed decyzją RPP

- RPP najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,75%
- Złoty zyskuje na stabilizacji inflacji i przewidywalności krajowej polityki monetarnej
- RPP najprawdopodobniej utrzyma stopy procentowe bez zmian na poziomie 4,75%
- Złoty zyskuje na stabilizacji inflacji i przewidywalności krajowej polityki monetarnej
W tym tygodniu polski rynek finansowy z napięciem oczekuje decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej wysokości stóp procentowych. Obecne posiedzenie RPP rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do środy, kiedy poznamy oficjalne postanowienia oraz komunikat. Rynek przewiduje, że stopy pozostaną niezmienione na poziomie 4,75 procent. Pojawiają się jednak spekulacje o możliwej drobnej obniżce, choć dominującym scenariuszem jest utrzymanie obecnego poziomu ze względu na niepewność co do dalszych trendów inflacyjnych.
Wrześniowe dane dotyczące inflacji konsumenckiej, które wskazały na wzrost cen o 2,9 procent rok do roku, były nieco niższe od prognoz, co pozytywnie wpłynęło na nastroje rynkowe. To kolejny miesiąc, w którym inflacja zbliża się do celu NBP, co może sprzyjać łagodzeniu polityki monetarnej. Z drugiej strony inflacja bazowa, szczególnie w sektorze usług, nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie. To z kolei przemawia za zachowaniem ostrożności przez Radę. W efekcie wielu członków RPP prawdopodobnie zdecyduje się utrzymać obecne poziomy stóp procentowych, czekając na listopadową projekcję inflacji, która dostarczy szerszego obrazu sytuacji gospodarczej.
Utrzymanie stóp procentowych bez zmian powinno wspierać stabilność złotego, który w ostatnich dniach pozostaje relatywnie spokojny wobec głównych walut. Brak niespodzianek ze strony RPP może nawet przyczynić się do lekkiego umocnienia polskiej waluty, zwłaszcza względem dolara amerykańskiego, który obecnie doświadcza kilku istotnych czynników osłabiających. Od początku października w Stanach Zjednoczonych trwa federalny shutdown, który paraliżuje część administracji rządowej i opóźnia publikację kluczowych danych makroekonomicznych, takich jak raport z rynku pracy czy dane o inflacji. Dodatkowo, mimo wcześniejszych zapowiedzi luzowania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, ostatnie mocne odczyty z gospodarki USA działają hamująco na kolejne obniżki stóp. Taka mieszanka czynników politycznych, gospodarczych i informacyjnych w Stanach Zjednoczonych przekłada się na dalsze osłabienie dolara, co z kolei wspiera notowania złotego.
Jeżeli jednak Rada zdecyduje się na symboliczną redukcję stóp procentowych, złoty może doznać umiarkowanego osłabienia. Wpływ takiej decyzji na rynek będzie w dużej mierze zależał od sposobu jej zakomunikowania. Istotne będzie, czy zostanie ona przedstawiona jako jednorazowe dostosowanie, czy też jako początek szerszego cyklu łagodzenia polityki. W przeszłości to właśnie ton wypowiedzi członków RPP oraz sposób prezentowania decyzji miał kluczowe znaczenie dla reakcji inwestorów i wyceny polskiej waluty.
Obraz krajowej gospodarki, w którym coraz wyraźniejsza jest stabilizacja inflacji, w połączeniu z wyważoną postawą Rady Polityki Pieniężnej, przemawia za kontynuacją względnej stabilności polskiej waluty. Kierunek notowań złotego w nadchodzących tygodniach będzie jednak zależeć nie tylko od samej decyzji, lecz również od tonu komunikatu po posiedzeniu oraz oczekiwań co do dalszych działań RPP.
We wtorkowe przedpołudnie, na godzinę 10:00, kurs dolara wynosi 3,6488 zł, euro 4,2604 zł, funta brytyjskiego 4,9027 zł, a franka szwajcarskiego 4,5754 zł.
Mikołaj Sobierajski
Analityk Rynków Finansowych
US OPEN: Wall Street nie boi się zamknięcia rządu 📈💲
RPP ponownie zaskakuje i tnie stopy! Złoty nieco słabszy
PILNE: RPP tnie stopy procentowe! Złoty słabszy po decyzji
Wykres dnia: EURUSD (08.10.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.