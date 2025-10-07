Komentarz Walutowy: Złoty stabilny przed decyzją RPP

W tym tygodniu polski rynek finansowy z napięciem oczekuje decyzji Rady Polityki Pieniężnej dotyczącej wysokości stóp procentowych. Obecne posiedzenie RPP rozpoczyna się dzisiaj i potrwa do środy, kiedy poznamy oficjalne postanowienia oraz komunikat. Rynek przewiduje, że stopy pozostaną niezmienione na poziomie 4,75 procent. Pojawiają się jednak spekulacje o możliwej drobnej obniżce, choć dominującym scenariuszem jest utrzymanie obecnego poziomu ze względu na niepewność co do dalszych trendów inflacyjnych.

Wrześniowe dane dotyczące inflacji konsumenckiej, które wskazały na wzrost cen o 2,9 procent rok do roku, były nieco niższe od prognoz, co pozytywnie wpłynęło na nastroje rynkowe. To kolejny miesiąc, w którym inflacja zbliża się do celu NBP, co może sprzyjać łagodzeniu polityki monetarnej. Z drugiej strony inflacja bazowa, szczególnie w sektorze usług, nadal utrzymuje się na podwyższonym poziomie. To z kolei przemawia za zachowaniem ostrożności przez Radę. W efekcie wielu członków RPP prawdopodobnie zdecyduje się utrzymać obecne poziomy stóp procentowych, czekając na listopadową projekcję inflacji, która dostarczy szerszego obrazu sytuacji gospodarczej.

Utrzymanie stóp procentowych bez zmian powinno wspierać stabilność złotego, który w ostatnich dniach pozostaje relatywnie spokojny wobec głównych walut. Brak niespodzianek ze strony RPP może nawet przyczynić się do lekkiego umocnienia polskiej waluty, zwłaszcza względem dolara amerykańskiego, który obecnie doświadcza kilku istotnych czynników osłabiających. Od początku października w Stanach Zjednoczonych trwa federalny shutdown, który paraliżuje część administracji rządowej i opóźnia publikację kluczowych danych makroekonomicznych, takich jak raport z rynku pracy czy dane o inflacji. Dodatkowo, mimo wcześniejszych zapowiedzi luzowania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną, ostatnie mocne odczyty z gospodarki USA działają hamująco na kolejne obniżki stóp. Taka mieszanka czynników politycznych, gospodarczych i informacyjnych w Stanach Zjednoczonych przekłada się na dalsze osłabienie dolara, co z kolei wspiera notowania złotego.

Jeżeli jednak Rada zdecyduje się na symboliczną redukcję stóp procentowych, złoty może doznać umiarkowanego osłabienia. Wpływ takiej decyzji na rynek będzie w dużej mierze zależał od sposobu jej zakomunikowania. Istotne będzie, czy zostanie ona przedstawiona jako jednorazowe dostosowanie, czy też jako początek szerszego cyklu łagodzenia polityki. W przeszłości to właśnie ton wypowiedzi członków RPP oraz sposób prezentowania decyzji miał kluczowe znaczenie dla reakcji inwestorów i wyceny polskiej waluty.

Obraz krajowej gospodarki, w którym coraz wyraźniejsza jest stabilizacja inflacji, w połączeniu z wyważoną postawą Rady Polityki Pieniężnej, przemawia za kontynuacją względnej stabilności polskiej waluty. Kierunek notowań złotego w nadchodzących tygodniach będzie jednak zależeć nie tylko od samej decyzji, lecz również od tonu komunikatu po posiedzeniu oraz oczekiwań co do dalszych działań RPP.

We wtorkowe przedpołudnie, na godzinę 10:00, kurs dolara wynosi 3,6488 zł, euro 4,2604 zł, funta brytyjskiego 4,9027 zł, a franka szwajcarskiego 4,5754 zł.

Mikołaj Sobierajski

Analityk Rynków Finansowych