Konferencja Fed - Bank centralny pozostanie niezależny

Fed skupiony jest na osiągnięciu dwóch mandatów polityki monetarnej: stabilności cen i stabilności rynku pracy

Stopa procentowa ustabilizowała się

Gospodarka rozwinęła się w solidnym tempie w poprzednim roku. Stany Zjednoczone wchodzą "mocną stopą" w 2026 rok

Wydatki konsumentów wydają się być odporne na czynniki ryzyka. Inwestycje biznesowe najprawdopodobniej wzrosną

Rynek pracy stabilizuje się po chwilowym okresie słabości

Shutdown wpłynie na wzrost gospodarczy w IV kwartale, ale będzie to później odwrócone

Inflacja spadła, ale pozostaje podwyższona

Fed nie jest na zdefiniowanej ścieżce, stopa procentowa znajduje się w zakresie uznawanym za neutralny Umiarkowane oświadczenie, dosyć krótkie. Zdecydowanie najmniej gołębie w ostatnich miesiącach. Wydaje się, że przy obecnych danych stopy procentowe powinny pozostać na obecnym poziomie przez dłuższy czas. Najprawdopodobniej obniżka będzie możliwa przy większej słabości na rynku pracy lub przy wyraźnym spadku inflacji. EURUSD i US500 utrzymują spadkowe pozycje, ale minimalnie odbijają z dziennych minimów. Powell nie będzie odnosił się do swojego oświadczenia w sprawie ataku na swoją osobę ze strony Departamentu Skarbu

Powell nie odpowiada na pytanie dotyczące tego, czy pozostanie na stanowisku gubernatora w Fed

Fed nie komentuje sytuację dolara. Departament Skarbu odpowiada za sytuację dolara.

Dane pokazują wyraźną poprawę perspektyw gospodarczych. Dane z rynku pracy sugerują stabilizację.

Fed jest dobrze pozycjonowany, aby wypełnić swoje oba mandaty

Stopa znajduje się w górnym zakresie dla stopy neutralnej. Większość członków Fed powiedziałaby, że polityka nie jest już bardzo restrykcyjna

Obecny poziom stóp może byż uznawany za lekko neutralny lub lekko restrykcyjny

Fed zrobił wiele w procesie normalizacji polityki monetarnej

Jeśli efekt ceł przeminie w pełni, będzie szansa na cięcie (minimalne podbicie na EURUSD)

Bank centralny pozostanie niezależny

Rada do nowego szefa Fed: pozostań poza polityką. Pracownicy Fed to najlepsi specjaliści, którzy chcą jak najlepiej dla wszystkich Amerykanów

Podwyżka stóp procentowych jako kolejny ruch nie jest niczyim scenariuszem bazowym EURUSD reaguje na wsparcie na 1,1900. Powell wskazuje, że obniżki są wciąż obecne, ale główny wydźwięk to jednak "wysoko na dłużej".

