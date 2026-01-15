🔴 Konferencja NBP (LIVE)

Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się wczoraj na przerwanie agresywnego cyklu luzowania polityki monetarnej w Polsce (4 obniżki z rzędu w miesiącach wrzesień-grudzień), pozostawiając stopy procentowe na niezmienionym poziomie (st. referencyjna: 4,00%). Właśnie rozpoczyna się konferencja prasowa prof. Adama Glapińskiego, podczas której prezes NBP przedstawi uzasadnienie decyzji oraz perspektywy dla Polskiej gospodarki na najbliższe miesiące. Najważniejsze komentarze prof. Glapińskiego: NBP planuje sukcesywnie zwiększać rezerwy złota z 550 do 700 ton bez określania czasu na realizację celu. Zakupy mają zwiększyć zaufanie wobec złotego oraz stabilność polskiej waluty.

Stopniowo maleje presja cenowa w sektorze usług, w dużej mierze dzięki spadającej dynamice wynagrodzeń (ok. 7% r/r).

Dezinflacyjnie działają również niskie ceny surowców (zwłaszcza energetycznych) oraz wyhamowanie wzrostów cen żywności. W ujęciu makro, spadek presji inflacyjnej wynika głównie przez globalne spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz ciągły napływ tanich towarów z Chin.

Spadek inflacji jest zatem trwały, choć czynnikiem ryzyka ma być rozpędzający się w Polsce popyt oraz dalszy napływ środków z KPO.

Rosnące zadłużenie sektora finansów publicznych w krótkim terminie nie powinno wpłynąć na stabilność koniunktury, jednak w dłuższym może stanowić poważniejsze źródło presji inflacyjnej.

Stopy procentowe są już dość nisko względem poziomu inflacji. Styczniowa przerwa w obniżkach stóp procentowych ma umożliwić NBP ocenę skutków ostatniego cyklu luzowania. Kolejna decyzja będzie podejmowana na bazie napływających danych.

Nastroje w RPP są gołębie i wciąż jest przestrzeń na dalsze obniżki stóp procentowych. Osiągnięcie celu inflacyjnego sprawia, że kolejne decyzje RPP będą miały raczej charakter "cyzelowania", "tuningu".

Obniżka w lutym lub marcu nie jest ani potwierdzona, ani wykluczona.

Zdaniem prof. Glapińskiego stopa terminalna znajduje się na poziomie 3,50%. Członkowie RPP są w tej kwestii jednak podzieleni. Podsumowując, inflacja w Polsce trwale wróciła do celu NBP, a globalne spowolnienie gospodarcze, siła złotego oraz mniejsza presja płacowa powinny dalej ubezpieczać dynamikę cen w kraju. Debata na temat obniżek w lutym i marcu będzie otwarta i bazująca na napływających danych. EURPLN zyskało marginalne 0,05% od początku konferencji prof. Glapińskiego. Kurs delikatnie wychylił się powyżej górnego ograniczenia aktualnej konsolidacji (4,2120). Źródło: xStation5

