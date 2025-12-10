Konferencja prasowa Fed - dane do stycznia pozwolą na podjęcie kolejnej decyzji

Najważniejsze wnioski Rynek pracy pozostaje w dobrym stanie. Zwolnienia i zatrudnienia utrzymują się na niskim poziomie

Stopy procentowe znajdują się w prawdopodobnym zakresie neutralnego poziomu

Techniczny program QE jest związany z zarządzaniem rezerwami

Wydatki konsumenckie pozostają mocne, inwestycje biznesowe zwiększają się

Dane sugerują umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego

Dostępne dane wskazują, że zarówno zwolnienia, jak i zatrudnienia postępują w niskim tempie

Inflacja pozostaje podwyższona, ale Fed nie ma pełnego obrazu

Dezinflacja w sektorze usługowym jest kontynuowana

Ryzyka dla inflacji wciąż wskazują na możliwe ożywienie

Wpływ ceł na inflację jest krótkotrwały i ograniczony

Normalizacja przeprowadzona na ostatnich posiedzeniach powinna wspierać stabilizację na rynku pracy oraz wciąż nadawać presję na spadek inflacji

Stopy procentowe znajdują się w zakresie neutralnej stopy procentowej

Projekcje obarczone są dużą niepewnością, nie stanowią ani planu, ani decyzji

Fed rozpoczyna techniczne skupy krótkoterminowych obligacji w celu zarządzania rezerwami Omówienie decyzji związanej z technicznym QE, rezerwami oraz operacjami repo: Fed zdecydował się na zmianę polityki zarządzaniami rezerwami, aby zmniejszyć presję na rynku pieniężnym. Techniczne zakupy mogą intensyfikować się w najbliższych miesiącach, a później spadną. Powell podkreślił rolę operacji repo (Standing Repo Operations) jako "krytycznego narzędzia" zapewniającego, że stopa funduszy federalnych pozostanie w docelowym przedziale. Fed usunął limit na ilość tych operacji. Q&A Fed jest obecnie dobrze pozycjonowany do kolejnych ruchów

Fed będzie analizował dane i podejmował decyzję zgodnie z nimi

Fed będzie miał dostępnych sporo danych do stycznia, dzięki czemu będzie mógł podjąć dobrą decyzję

Rynek pracy uległ wyraźnemu osłabieniu, są pewne dalsze ryzyka, ale sytuacja nie jest zła

Wpływ obniżek będzie dopiero widoczny

Potrzeba dużej ostrożności w analizowaniu danych o zatrudnieniu z badania gospodarstw domowych

Obecnie wcale nie dyskutuje się, że kolejnym ruchem powinna być podwyżka. Niektórzy oczekują, że stopy nie powinny być już obniżone, ale są też takie osoby, które widzą jedną lub więcej obniżek

Choć w październiku Powell sugerował wstrzymanie, rynek pracy od tego czasu ochłodził się mocniej, co pozwoliło na dzisiejszy ruch

Fed uważa, że wzrost zatrudnienia został przeszacowany o 60 tys. w górę, co przy średniej 40 tys. oznacza, że średnio gospodarka traciła 20 tys. zatrudnionych miesięcznie US100 rusza nieco mocniej w górę wobec słów wskazujących, że raczej podwyżki nie są rozważane na obecnym poziomie i kolejne ruchy zakładają utrzymanie lub cięcie. US100 jest na dziennych szczytach, odwracając wcześniejsze wyraźne spadki.

