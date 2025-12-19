Konferencja Uedy z BoJ (LIVE)

Gubernator Banku Japonii Kazuo Ueda podczas dzisiejszej konferencji prasowej przedstawił ostrożnie optymistyczną ocenę stanu japońskiej gospodarki, podkreślając, że gospodarka wykazuje umiarkowany wzrost, choć utrzymują się pewne słabości. Ueda zwrócił uwagę, że dane z badania Tankan pokazują zmniejszoną niepewność dotyczącą prognoz zarobków przedsiębiorstw, co sugeruje poprawę nastrojów biznesowych. Gubernator zaznaczył, że zagrożenia dla gospodarki аmerykańskiej i polityka handlowa powodowały mniejszą niepewność, co wskazuje na zmianę w percepcji ryzyk geopolitycznych.​

W kontekście polityki monetarnej Ueda wskazał na trzy kluczowe elementy: wzrost wynagrodzeń powinien utrzymywać się w przyszłym roku dzięki aktywnej polityce wynagrodzeń firm, co stanowi pozytywny sygnał dla konsumpcji. Podkreślił również, że realne stopy procentowe w Japonii pozostaną na bardzo niskim poziomie, mimo podwyżek stóp nominalnych, co oznacza utrzymanie ekspansywnego nastawienia polityki pieniężnej. Na koniec zaznaczył, że podwyżki stóp będą kontynuowane, jeśli gospodarka i inflacja będą rozwijać się zgodnie z projekcjami BoJ, pozostawiając sobie elastyczność w dalszych decyzjach.

Gubernator Ueda wyraził minimalne obawy dotyczące wpływu bieżącego zaostrzenia polityki pieniężnej, stwierdzając, że Bank Japonii nie zaobserwował znaczących skutków zarówno z obecnych podwyżek stóp, jak i wcześniejszych podwyżek. Podkreślił również, że osiągnięcie przez stopy procentowe 30-letniego szczytu nie ma dla niego szczególnego znaczenia, sugerując, że poziom nominalny stóp nie jest głównym wskaźnikiem do obserwacji.​

W kwestii dalszego kierunku polityki Ueda zaznaczył, że BoJ będzie eksplorować tzw. stopę neutralną w miarę reagowania gospodarki i cen na zmiany stóp, co oznacza elastyczne podejście dostosowywane do faktycznych warunków ekonomicznych. Gubernator zaakcentował ważne metodologiczne podejście: przy ocenie stanu gospodarki należy patrzeć poza stopy krótkoterminowe i naturalne, zamiast tego zwracając uwagę na stopy realne oraz warunki kredytowe, co sugeruje bardziej holistyczny pogląd na efektywność polityki pieniężnej. Ponadto Ueda wskazał, że projekcja stopy neutralnej BoJ pozostaje szeroka, co pozostawia BoJ znaczną elastyczność w dostosowywaniu kursu polityki w zależności od zmian warunków gospodarczych.

Na sam koniec prezes BoJ dodał, że ostatnia słabość jena może mieć wpływ na zmiany cenowe w gospodarce, dlatego konieczne jest przyglądanie się tej kwestii.

Para USDJPY wznawia długoterminowy trend wzrostowy po decyzji BoJ i komentarzach Uedy. Para wybroniła strefy wsparcia wyznaczone przez 50-dniową EMA (niebieska krzywa na wykresie) oraz zanegowała niedźwiedzią dywergencję, która tworzyła podłoże pod zakończenie obecnego trendu. Warto jednak pamiętać, że USDJPY jest bardzo zmienną parą i może zanegować obecnie trwające ruchy zwłaszcza bezpośrednio po decyzji BoJ, która sama w sobie podnosi ruchy spekulacyjne. Źródło: xStation