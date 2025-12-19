PILNE: Mieszane dane o sprzedaży detalicznej z UK. GBPUSD wciąż bez kierunku

Sprzedaż detaliczna za listopad: -0,1% m/m (oczekiwano: 0,4% m/m; poprzednio: -0,9% m/m) Sprzedaż w ujęciu rocznym: 0,6% r/r (oczekiwano: 0,9% r/r; poprzednio: 0,6% r/r) Sprzedaż bazowa: -0,2% m/m (oczekiwano: 0,1% m/m; poprzednio: -1,0% m/m) Sprzedaż bazowa w ujęciu rocznym: 1,2% r/r (oczekiwano: 1,5% r/r; poprzednio: 1,2% r/r) Dane z UK pokazują się od słabej strony, choć rocznie wciąż mamy do czynienia z dynamiką pozytywną. Konsument w Wielkiej Brytanii nie wykazuje jednak ogromnej siły, co może być ważnym sygnałem dla banku centralnego, który może próbować rozważać kolejne obniżki w przyszłym roku. Ostatnio niska inflacja pozwoliła na wczorajszą obniżkę, ale sam komunikat oraz szef Bailey wysłali mieszany komunikat, wskazując, że w najbliższym czasie obniżki są mało prawdopodobne. Niepełna kolejna obniżka wyceniana jest na kwiecień. Brytyjski funt pozostaje stabilny, ale widać, że od kilku sesji nie może znaleźć kierunku i przebić się na stałe powyżej poziomu 1,34. Wczorajszy wydźwięk BoE był umiarkowanie jastrzębi, natomiast CPI z USA wysłały wyraźny komunikat wskazujący na możliwość dalszego luzowania.

