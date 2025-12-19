Kalendarz ekonomiczny: Sprzedaż detaliczna z Kanady; dane UoM z USA

Najważniejsze wnioski Piątkowy kalendarz makro skupi się na danych o sprzedaży detalicznej z Kanady oraz danych UoM z USA

Oprócz tego jednak dzisiejsza sesja nie będzie zawierać wiekszej ilości kluczowych publikacji makro

Z tego powodu uwaga inwestorów może zwrócić się w kierunku ewentulanych infromacji korporacyjnych

Kontrakty terminowe wskazują na wyższe otwarcie ostatniej w tym tygodniu sesji kasowej w Europie oraz USA. Kontrakt DE40 zwyzkuje obecnie blisko 0,81% podczas gdy reprezentujący spółki technologiczne US100 zwyżkuje 0,5%. Wzrosty to efekt kontynuacji zwyżek po wczorajszych niższych danych CPI z USA, ale też udziela się efekt dzisiejszego relatywnie gołębiego odbioru decyzji BoJ. W tym aspekcie warto odnotować, że bankierzy nie wspomieli w komunikacie o zapowiadanym we wrześniu procesie ozpoczęcia cyklu ogranicza bilansu banku poprzez odsprzedaż posiadanych udziałów ETF. Doniesienia wrześniowe wskazywały, że proces ten miałby rozpocząć się od początku 2026 roku. Dzięki temu też japoński kontakt na indeks JP225 zwyżkuje dzisiaj 0,95%. Na co zwrócić uwagę podczas dzisiejszej sesji? 14:30, Kanada – Dane dotyczące sprzedaży detalicznej za październik: Sprzedaż detaliczna: prognoza 0,0% m/m; poprzednio -0,7% m/m 14:30, Kanada – Dane dotyczące sprzedaży detalicznej za październik: Sprzedaż detaliczna w ujęciu bazowym: prognoza 0,0% m/m; poprzedni wynik 0,2% m/m; 16:00, Stany Zjednoczone – Raport Uniwersytetu Michigan dotyczący inflacji za grudzień: Oczekiwania konsumentów w stanie Michigan: prognoza 55,0; poprzednio 55,0;

Nastroje konsumentów w stanie Michigan: prognoza 53,5; poprzedni wynik 53,3;

Prognozy inflacji na 5 lat: prognoza 3,2%; poprzednia 3,2%;

Prognozy inflacji na najbliższy rok: prognoza 4,1%; poprzednia wartość 4,1%;

