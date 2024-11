Kontrakty na amerykańskie indeksy najwyżej w historii po wygranej Trumpa!

Kontakty US30 i US500 notują nowe historyczne maksima jeszcze przed otwarciem sesji kasowej na Wall Street. Sprawdźmy jak prezentuje się aktualna sytuacja techniczna na wspomnianych indeksach.

US30

Notowania US30 ustanowiły przed chwilą nowe historyczne maksimum, przekraczając szczyty z końcówki października. Trwałe przebicie powyżej strefy 43600 pkt otwiera drogę do wzrostów w kierunku mierzeń zewnętrznych FIbonacciego, które zostały wyznaczone na ostatniej korekcie (czerwona siatka Fibo). Wcześniej wyznaczone mierzenia zewnętrzne (niebieska siatka) zostały już przekroczone, co świadczy o sile trendu. Dlatego też wydaje się, że szukanie szczytu nie ma większego sensu na ten moment. Niemniej wyznaczone mierzenia zewnętrzne 127,2% i 161,8% są poziomami, gdzie może dojść do realizacji zysków z pozycji długich.

US30 interwał D1. Źródło: xStation5

US500

Jeśli chodzi z kolei o sytuację techniczną na US500, notowania także ustanowiły dziś nowe historyczne rekordy, przebijając się powyżej oporu przy 5927 pkt. Ostatnia korekta zatrzymała się już na wsparciu przy 5725 pkt, wynikającym z ostatnich wierzchołków, korekta była więc płytsza niż poprzednia - zaznaczona fioletowym prostokątem. Świadczy to więc o sile trendu, dlatego niewykluczona jest dalsza wędrówka na wyższe poziomy. W przypadku realizacji takiego scenariusza, jako najbliższe opory należy traktować mierzenia zewnętrzne Fibonacciego, wyznaczone z ostatniej lokalnej korekty. Docelowym długoterminowym poziomem dla impulsu wzrostowego jest z kolei współczynnik 161,8% wynikający z pomiaru korekty z przełomu lipca i sierpnia tego roku - poziom 6083 pkt.

US500 interwał D1. Źródło: xStation5