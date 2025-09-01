Kontrakty w USA notują lekkie wzrosty podczas święta Dnia Pracy 📌

W nowym tygodniu oraz jednocześnie pierwszym dniu września kontrakty na amerykańskie indeksy pozostają spokojne. Zmiany ograniczają się do +/-0,05%. Giełdy kasowe pozostaną w dniu dzisiejszym zamknięte z powodu Święta Pracy.
Zacznij inwestować już dziś, dzięki wielokrotnie nagradzanej platformieOtwórz konto Pobierz aplikację mobilną Pobierz aplikację mobilną
Dodatkowo inwestorzy starają się ocenić wpływ ostatniej decyzji Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Okręgu Federalnego w sprawie taryf ogłaszanych przez Trumpa. Decyzja została podjęta w piątek stosunkiem głosów 7 do 4, a większość taryf wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa nie jest do końca zgodna w prawem. Zdaniem ekspertów może to osłabić pozycję negocjacyjną USA w handlu. Wydanie decyzji jest wstrzymane do 14 października, aby móc ponownie złożyć apelacje. Oczekuje się, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego, ale obecnie szanse przechylają się na odwołanie najważniejszych ceł i pozostawienia jedynie tych kierowanych na odpowiednie sektory. To oczywiście może potencjalnie oznaczać ulgę dla wielu firm i lepsze perspektywy dla wzrostu gospodarczego
Sezonowo wrzesień bywa najsłabszym miesiącem, a największa presja sprzedażowa miałą miejsce właśnie w tym miesiącu w roku.
Do obecnego momentu indeks US500 radzi sobie nie najgorzej zyskując 9,3% od początku roku. Należy jednak pamiętać, że tegoroczny wzrost następuje po równie mocnym 2024 roku.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.