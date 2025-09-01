czytaj więcej
Kontrakty w USA notują lekkie wzrosty podczas święta Dnia Pracy 📌

16:42 1 września 2025

W nowym tygodniu oraz jednocześnie pierwszym dniu września kontrakty na amerykańskie indeksy pozostają spokojne. Zmiany ograniczają się do +/-0,05%. Giełdy kasowe pozostaną w dniu dzisiejszym zamknięte z powodu Święta Pracy. 

Dodatkowo inwestorzy starają się ocenić wpływ ostatniej decyzji Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych ds. Okręgu Federalnego w sprawie taryf ogłaszanych przez Trumpa. Decyzja została podjęta w piątek stosunkiem głosów 7 do 4, a ​​większość taryf wprowadzonych przez prezydenta Donalda Trumpa nie jest do końca zgodna w prawem. Zdaniem ekspertów może to osłabić pozycję negocjacyjną USA w handlu. Wydanie decyzji jest wstrzymane do 14 października, aby móc ponownie złożyć apelacje. Oczekuje się, że sprawa trafi do Sądu Najwyższego, ale obecnie szanse przechylają się na odwołanie najważniejszych ceł i pozostawienia jedynie tych kierowanych na odpowiednie sektory. To oczywiście może potencjalnie oznaczać ulgę dla wielu firm i lepsze perspektywy dla wzrostu gospodarczego

Sezonowo wrzesień bywa najsłabszym miesiącem, a największa presja sprzedażowa miałą miejsce właśnie w tym miesiącu w roku.

Do obecnego momentu indeks US500 radzi sobie nie najgorzej zyskując 9,3% od początku roku. Należy jednak pamiętać, że tegoroczny wzrost następuje po równie mocnym 2024 roku. 


 

