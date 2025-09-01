💡SILVER zyskuje 2,2%; podczas gdy złoto dodaje 0,8%

Ceny złota i srebra wyraźnie dzisiaj rosną i osiągają najwyższe poziomy od wielu lat, napędzane oczekiwaniami na zbliżające się obniżki stóp procentowych przez Fed, silnym popytem na fundusze ETF oraz rosnącym ryzykiem geopolitycznym. Srebro po raz pierwszy od 2011 r. przekroczyło cenę 40 USD za uncję, zyskując w tym roku około 40%, podczas gdy złoto zbliżyło się do rekordowego poziomu powyżej 3500 USD za uncję, co oznacza wzrost o 31% od początku roku. W ciągu ostatnich trzech lat ceny obu metali wzrosły ponad dwukrotnie w związku z utrzymującą się niepewnością rynkową i polityczną. Tylko dzisiaj SILVER zyskuje 2,2% podczas gdy GOLD dodaje 0,8%.

Oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed

Rosnąca zgoda co do rychłej obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną (teraz szansa blisko 90%) spowodowała wzrost cen złota i srebra. Niższe stopy procentowe zmniejszają koszt alternatywny posiadania aktywów nieprzynoszących dochodu, takich jak złoto i srebro, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi dla inwestorów poszukujących ochrony przed luzowaniem polityki pieniężnej i dewaluacją waluty.

Źródło: CME

Napięcia polityczne i geopolityczne

Niepewność co do niezależności Rezerwy Federalnej, czego przykładem są próby zwolnienia przez prezydenta Trumpa członkini zarządu Fed Lisy Cook, spotęgowała obawy na światowych rynkach. Sąd federalny orzekł niedawno, że większość ceł wprowadzonych w erze Trumpa jest niezgodna z prawem, ale pozostawił istniejące opłaty w mocy do czasu dalszego postępowania, pozostawiając politykę handlową w stanie zawieszenia i dodatkowo wzmacniając defensywne strategie rynkowe. Ponadto dodanie srebra do amerykańskiej listy minerałów krytycznych zwiększa jego znaczenie strategiczne, podnosząc perspektywy przyszłej zmienności cen spowodowanej polityką.

Metale szlachetne na fali

Zarówno złoto, jak i srebro przekroczyły kluczowe poziomy oporu (3450 USD dla złota, 40 USD dla srebra), wywołując dynamiczny wzrost popytu i umacniając tendencję wzrostową. Ogólnie rzecz biorąc, sektor metali szlachetnych doświadcza wyjątkowego splotu czynników sprzyjających, rzadko spotykanych w tak zsynchronizowanej formie, co skutkuje rekordowo wysokimi cenami, utrzymującym się popytem na fundusze ETF (od początku roku zapasy złota w ETF'ach wzrosły o 12% podczas gdy dla srebra jest to 13%) oraz strukturalnymi zmianami w podejściu inwestorów do ryzyka i zabezpieczeń. Technicznie obydwa surowce utrzymują długoterminowe trendy wzrostowe.

GOLD zbliża się do swoich historycznych szczytów podczas gdy SILVER notowany jest w pobliżu szczytów z 2011 roku. Źródło: xStation