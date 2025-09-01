Najważniejsze raporty finansowe w tym tygodniu (01.09.2025)

Poniżej przedstawiamy niektóre z najważniejszych publikacji wyników kwartalnych spółek notowanych na giełdzie w Stanach Zjednoczonych zaplanowanych na ten tydzień:
- Wtorek, 2 września 2025 r.:
- Po zamknięciu rynku: Zscaler (ZS): kapitalizacja rynkowa 43,14 mld USD, prognoza EPS 0,8002 USD, prognoza przychodów 706,95 mln USD.
- Środa, 3 września 2025 r.:
- Po zamknięciu rynku: Salesforce Inc (CRM): kapitalizacja rynkowa 244,98 mld USD, prognoza EPS 2,78 USD, prognoza przychodów 10,14 mld USD.
- Po zamknięciu rynku: Hewlett Packard (HPE): kapitalizacja rynkowa 29,62 mld USD, prognoza EPS 0,4195 USD, prognoza przychodów 8,35 mld USD.
- Przed otwarciem: Dollar Tree (DLTR): kapitalizacja rynkowa 22,78 mld USD, prognoza EPS 0,403 USD, prognoza przychodów 4,47 mld USD.
- Przed otwarciem: Campbell’s (CPB): kapitalizacja rynkowa 9,52 mld USD, prognoza EPS 0,5595 USD, prognoza przychodów 2,33 mld USD.
- Czwartek, 4 września 2025 r.:
- Po zamknięciu rynku: Broadcom (AVGO): kapitalizacja rynkowa 1,4 bln USD, prognoza EPS 1,66 USD, prognoza przychodów 15,82 mld USD.
- Po zamknięciu rynku: Copart (CPRT): kapitalizacja rynkowa 47,2 mld USD, prognoza EPS 0,3613 USD, prognoza przychodów 1,14 mld USD.
- Po zamknięciu rynku: Lululemon Athletica (LULU): kapitalizacja rynkowa 24,2 mld USD, prognoza EPS 2,87 USD, prognoza przychodów 2,54 mld USD.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.