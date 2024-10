Lagarde przyznaje satysfakcjonujące postępy dezinflacyjne w strefie euro 📌

EBC utrzymuje ostro偶ne, oparte na danych podej艣cie do przysz艂ych obni偶ek st贸p procentowych

Lagarde wyra偶a zaufanie do trwaj膮cego procesu dezinflacji

Lane zauwa偶a optymistyczne perspektywy o偶ywienia w strefie euro

Prezes EBC Christine Lagarde podkre艣li艂a ostro偶ne, oparte na danych podej艣cie do polityki pieni臋偶nej, wskazuj膮c, 偶e dalsze obni偶ki st贸p b臋d膮 zale偶e膰 od nap艂ywaj膮cych danych gospodarczych. Podkre艣li艂a ci膮g艂e wysi艂ki EBC w celu przeciwdzia艂ania inflacji i potrzeb臋 elastyczno艣ci. Pomimo ostatnich trend贸w dezinflacyjnych, Lagarde pozostaje zachowawcza, zauwa偶aj膮c, 偶e chocia偶 EBC mo偶e z艂agodzi膰 swoje restrykcyjne stanowisko, wszelkie decyzje b臋d膮 podejmowane starannie i w oparciu o aktualne dane gospodarcze.

Podobnie g艂贸wny ekonomista EBC Philip Lane wyrazi艂 optymizm co do o偶ywienia gospodarczego w strefie euro, wskazuj膮c na silny wzrost p艂ac i trwaj膮c膮 dezinflacj臋 jako pozytywne oznaki. Podczas gdy niekt贸re dane wzbudzi艂y obawy o wzrost, Lane potwierdzi艂 przekonanie EBC do og贸lnego o偶ywienia, wykluczaj膮c dramatyczne os艂abienie gospodarki.

EURUSD (D1 interwa艂)

Mimo, 偶e EUR jest dzisiaj jedn膮 z mocniejszych walut to popyt na USD okazuje si臋 jeszcze wi臋kszy. W konsekwencji para EURUSD traci w dniu dzisiejszym 0,25% do 1,07700. Jak wida膰 na wykresie ostatnia pr贸ba prze艂amania powy偶ej 1,1200 okaza艂a si臋 nieudana i od tamtej pory dynamicznie umacniaj膮cy si臋 dolar zepchn膮艂 kurs EURUSD w d贸艂 ponownie do kana艂u konsolidacyjnego. Najbli偶szym wsparciem dla obecnego ruchu spadkowego mog膮 okaza膰 si臋 poziomy w okolicach 1,07200.

殴r贸d艂o: xStation 5