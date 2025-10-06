czytaj więcej
19:27 · 6 października 2025

Lagarde: "Ryzyka dla wzrostu zmniejszą się w przyszłym roku" 💶 EURUSD na płasko 📌

Aleksander Jabłoński
·

Quant Analyst

Najważniejsze wnioski
EUR/USD
Forex
-
-
Najważniejsze wnioski
  • EURUSD bez większych zmian podczas przemówienia prezeski EBC
  • Inflacja w Strefie Euro pozostaje zgodna z celem 2%
  • Główne ryzyka dla wzrostu to słabszy eksport i aprecjacja euro

Kurs EUR/USD pozostał stabilny podczas wystąpienia Christine Lagarde w Parlamencie Europejskim, utrzymując się zaledwie kilka pipsów poniżej kluczowego oporu w okolicach poziomu 1,172. Najczęściej handlowana para walutowa świata traci obecnie 0,1%.

Lagarde w dużej mierze powtórzyła oficjalne stanowisko EBC w sprawie polityki pieniężnej, podkreślając, że proces dezinflacji w strefie euro dobiegł końca, a inflacja jest obecnie zgodna ze średnioterminowym celem na poziomie 2%. Zaznaczyła, że rynek pracy pozostaje kluczowym źródłem odporności unijnej gospodarki, a umiarkowany wzrost płac pomaga ograniczać ryzyko inflacyjne. Lagarde dodała, że ryzyka dla wzrostu gospodarczego powinny zmniejszyć się w przyszłym roku, choć spowalniający eksport i umacniające się euro mogą nadal ciążyć na perspektywach regionu.

Uwagi Lagarde na temat wzrostu gospodarczego mają raczej optymistyczny wydźwięk, biorąc pod uwagę mieszany obraz gospodarki przedstawiony w ostatnim raporcie PMI dla krajów UE, a także znaczące problemy fiskalne i polityczne, które obciążają perspektywy wzrostu we Francji czy Niemczech.

 

