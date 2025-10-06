Najważniejsze wnioski EURUSD bez większych zmian podczas przemówienia prezeski EBC

Inflacja w Strefie Euro pozostaje zgodna z celem 2%

Główne ryzyka dla wzrostu to słabszy eksport i aprecjacja euro

Kurs EUR/USD pozostał stabilny podczas wystąpienia Christine Lagarde w Parlamencie Europejskim, utrzymując się zaledwie kilka pipsów poniżej kluczowego oporu w okolicach poziomu 1,172. Najczęściej handlowana para walutowa świata traci obecnie 0,1%. Lagarde w dużej mierze powtórzyła oficjalne stanowisko EBC w sprawie polityki pieniężnej, podkreślając, że proces dezinflacji w strefie euro dobiegł końca, a inflacja jest obecnie zgodna ze średnioterminowym celem na poziomie 2%. Zaznaczyła, że rynek pracy pozostaje kluczowym źródłem odporności unijnej gospodarki, a umiarkowany wzrost płac pomaga ograniczać ryzyko inflacyjne. Lagarde dodała, że ryzyka dla wzrostu gospodarczego powinny zmniejszyć się w przyszłym roku, choć spowalniający eksport i umacniające się euro mogą nadal ciążyć na perspektywach regionu. Uwagi Lagarde na temat wzrostu gospodarczego mają raczej optymistyczny wydźwięk, biorąc pod uwagę mieszany obraz gospodarki przedstawiony w ostatnim raporcie PMI dla krajów UE, a także znaczące problemy fiskalne i polityczne, które obciążają perspektywy wzrostu we Francji czy Niemczech. Źródło: xStation5

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.