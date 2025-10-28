Akcje Cameco biją rekordy po ogłoszeniu strategicznej współpracy z USA!

Szczegóły finansowania projektu nie są jeszcze znane, ale zaangażowanie rządu USA w budowę reaktorów AP1000 i AP300 stanowi silny sygnał politycznego wsparcia dla energii jądrowej.

Ogłoszenie wywołało euforię na giełdzie i może rozpocząć falę inwestycji w amerykańską energetykę jądrową, korzystną również dla innych producentów uranu.

Partnerstwo Cameco, Brookfield i Westinghouse z administracją prezydenta Trumpa obejmuje potencjalnie kontrakty warte 80 mld USD i wzmacnia rolę Cameco jako kluczowego dostawcy uranu.

Partnerstwo Cameco, Brookfield i Westinghouse z administracją prezydenta Trumpa obejmuje potencjalnie kontrakty warte 80 mld USD i wzmacnia rolę Cameco jako kluczowego dostawcy uranu.

Akcje Cameco Corp. notują dziś wzrost o około 22% do nowego historycznego maksimum po ogłoszeniu strategicznego partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi pod przewodnictwem administracji prezydenta Trumpa. Partnerstwo Cameco, Brookfield i Westinghouse z administracją prezydenta Trumpa to jedno z najbardziej strategicznych posunięć w amerykańskiej energetyce od dekad. Oznacza zwrot w stronę nowoczesnych technologii jądrowych i próbę odbudowy krajowego przemysłu nuklearnego w oparciu o własne zasoby uranu. Dla Cameco to nie tylko kontrakt o potencjalnej wartości 80 miliardów dolarów, ale także potwierdzenie jej roli jako kluczowego dostawcy paliwa i partnera technologicznego w nowym cyklu inwestycyjnym USA. Euforia na giełdach ma solidne uzasadnienie. Projekt ten może zainicjować długofalową falę inwestycji, która przełoży się na wzrost popytu na uran, a w konsekwencji na trwały trend wzrostowy w całym sektorze. Firmy takie jak NexGen, Denison, UEC czy Energy Fuels stają się naturalnymi beneficjentami, ponieważ rynek przewiduje renesans energetyki jądrowej oraz potrzebę zabezpieczenia łańcucha dostaw surowca. Jednocześnie warto zauważyć, że szczegóły finansowania nie są jeszcze znane. Od tego, czy projekt uzyska wsparcie federalne lub gwarancje kredytowe, będzie zależała jego realna skala. Niemniej sam fakt, że rząd USA angażuje się w budowę reaktorów Westinghouse, stanowi istotny sygnał polityczny potwierdzający długoterminowe poparcie dla energii jądrowej. Jeśli porozumienie zostanie sfinalizowane, może otworzyć nową fazę wzrostu w sektorze nuklearnym, w której Cameco odegra kluczową rolę jako dostawca surowca, a także jako element amerykańskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.