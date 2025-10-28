UnitedHealth Group: Wyniki III kwartału 2025 i prognozy wskazują na odbicie!

Mimo spadku kursu akcji o około 40 procent od początku roku, fundamenty finansowe i operacyjne spółki wskazują na możliwość stopniowego odbicia notowań.

Mimo spadku kursu akcji o około 40 procent od początku roku, fundamenty finansowe i operacyjne spółki wskazują na możliwość stopniowego odbicia notowań.

Mimo spadku kursu akcji o około 40 procent od początku roku, fundamenty finansowe i operacyjne spółki wskazują na możliwość stopniowego odbicia notowań.

Mimo spadku kursu akcji o około 40 procent od początku roku, fundamenty finansowe i operacyjne spółki wskazują na możliwość stopniowego odbicia notowań.

Mimo spadku kursu akcji o około 40 procent od początku roku, fundamenty finansowe i operacyjne spółki wskazują na możliwość stopniowego odbicia notowań.

Mimo spadku kursu akcji o około 40 procent od początku roku, fundamenty finansowe i operacyjne spółki wskazują na możliwość stopniowego odbicia notowań.

UnitedHealth Group wyniki za III kwartał 2025 roku

UnitedHealth Group po raz kolejny potwierdziła swoją dominującą pozycję w sektorze ubezpieczeń zdrowotnych i usług medycznych, prezentując wyniki wyraźnie przewyższające oczekiwania rynku. Pomimo presji kosztowej i zmian regulacyjnych, spółka utrzymuje stabilny wzrost i wysoką rentowność.

Wyniki finansowe

W III kwartale 2025 roku UnitedHealth wygenerowała przychody na poziomie 113,2 mld USD, co oznacza 12-procentowy wzrost rok do roku. Segment UnitedHealthcare osiągnął przychody w wysokości 87,1 mld USD, co stanowi wzrost o 16 procent w ujęciu rocznym. Wzrost był napędzany przede wszystkim przez programy Medicare & Retirement oraz Community & State, które zwiększyły liczbę członków i wzmocniły pozycję rynkową spółki.

Segment Optum także odnotował solidny wzrost, zwiększając przychody o 8 procent do 69,2 mld USD. Szczególnie dobrze wypadł dział Optum Rx, zajmujący się zarządzaniem korzyściami farmaceutycznymi, który zwiększył przychody o 16 procent do 39,7 mld USD dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na recepty i zintegrowane usługi zdrowotne. Segment Optum Health utrzymał przychody na stabilnym poziomie 25,9 mld USD, co dowodzi odporności modelu operacyjnego spółki na wahania rynkowe.

Zysk na akcję (EPS) wyniósł 2,59 USD, natomiast skorygowany EPS osiągnął 2,92 USD, przewyższając konsensus analityków, który zakładał 2,79 USD. Wskaźnik kosztów medycznych (MLR) utrzymał się na poziomie 89,9%, a marża netto wyniosła 2,1%. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej sięgnęły 5,9 mld USD, co stanowi ponad dwukrotność zysku netto.

Warto podkreślić, że UnitedHealth podniosła prognozę skorygowanego zysku na cały rok 2025 do co najmniej 16,25 USD na akcję, wobec wcześniejszej prognozy wynoszącej 16,00 USD.

Segment Medicare Advantage

Segment Medicare Advantage pozostaje kluczowym motorem wzrostu UnitedHealth. W III kwartale liczba członków tych planów zwiększyła się, co znacząco wpłynęło na przychody segmentu UnitedHealthcare. Rosnąca popularność programów Medicare Advantage wynika z ich przewagi nad tradycyjną Medicare, ponieważ oferują lepszą koordynację opieki, szerszy zakres usług oraz korzystniejsze warunki finansowe.

Spółka konsekwentnie inwestuje w poprawę jakości obsługi oraz cyfryzację procesów, co pozwala kontrolować koszty i utrzymywać stabilną marżę. Wysokie oceny jakościowe planów, znane jako Star Ratings, dodatkowo wzmacniają ich konkurencyjność i pozycję UnitedHealth na rynku.

Reakcja rynku i kontekst giełdowy

Podniesienie prognozy zysku wywołało pozytywną reakcję rynku, a kurs akcji UnitedHealth wzrósł na początku sesji o ponad 4 procent. Po początkowym wzroście notowania spółki lekko się obniżyły.

Mimo krótkoterminowej poprawy, w ujęciu od początku roku akcje pozostają wyraźnie słabsze od szerokiego rynku. Od początku 2025 roku kurs UNH spadł o około 30 procent, podczas gdy indeks S&P 500 zyskał w tym czasie ponad 15 procent. Spadek notowań wynikał z obaw o rosnące koszty medyczne, niepewność regulacyjną oraz zmiany w programie Medicare.

Jednak fundamenty spółki zaczynają się stabilizować i poprawiać. Stabilny wzrost w segmentach UnitedHealthcare i Optum, kontrola kosztów oraz rosnący popyt na plany Medicare Advantage sugerują odbicie operacyjne. Analitycy podkreślają, że wysoka jakość portfela klientów, efektywność segmentu Optum i solidny bilans finansowy mogą w kolejnych kwartałach sprzyjać stopniowemu odbiciu kursu akcji.

Podsumowanie

Wyniki za III kwartał 2025 roku potwierdzają odporność i skuteczność modelu biznesowego UnitedHealth. Spółka potrafi generować zyski nawet w trudnym otoczeniu rynkowym. Rosnący udział segmentu Optum, stabilność UnitedHealthcare oraz pozytywna dynamika Medicare Advantage tworzą podstawy do dalszego wzrostu i odbudowy kursu akcji w nadchodzących miesiącach.