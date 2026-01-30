Lockheed Martin po wynikach: Szczyt światowych napięć i nowy szczyt wycen

Przed otwarciem czwartkowej sesji wyniki opublikował jeden z potentatów amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Oczekiwania rynku zostały pobite, a wyceny spółki wspięły się na nowy szczyt wszech czasów, rosnąc o 4% po publikacji.

Bezprecedensowy poziom napięć geopolitycznych i wydatków zbrojeniowych wspiera kontraktorów zbrojeniowych. Dotyczy to też Lockheed Martin, który niedawno znalazł się w centrum negatywnej uwagi administracji USA ze względu na politykę dywidend oraz skupu akcji.

Najważniejsze wskaźniki finansowe

Spółce udało się nieznacznie pobić oczekiwania zarówno w ujęciu EPS, jak i przychodów w IV kwartale 2025 roku .

EPS GAAP: 5,80 USD (konsensus rynku: 5,75 USD)

Przychody: 20,3 mld USD (konsensus rynku: 19,85 mld USD)

Marża operacyjna: 10,1%

W ujęciu rocznym :

Sprzedaż wzrosła w 2025 roku o 5% (do 75 mld USD), a zyski o 11% (do 6,7 mld USD), co przełożyło się na skumulowany EPS GAAP na poziomie 21,49.

Backlog spółki wzrósł o 17%, osiągając 194 mld USD, a wskaźnik "book-to-bill" wyniósł 1,2. Roczna marża operacyjna wyniosła równe 9%.

W całym 2025 roku spółka przeznaczyła na dywidendy 3,1 mld USD oraz 3 mld USD na skup akcji własnych. Wolne przepływy pieniężne (Non-GAAP) wyniosły 6,9 mld USD.

Segmenty rynku

CEO firmy zdradza, że popyt na produkty spółki jest bezprecedensowy, a największy wzrost notowany jest w segmentach pocisków rakietowych i kontroli ognia. Sprzedaż w tym segmencie wzrosła do 14,4 mld USD (wzrost o 14%), a zysk wzrósł o 382% do 1,9 mld USD. „Końmi roboczymi” sprzedaży w tym segmencie pozostają systemy Patriot oraz JASSM.

W segmencie aeronautycznym spółka wciąż „odcina kupony” od sprzedaży i wsparcia samolotów F-35. W IV kwartale spółka zwiększyła zysk operacyjny o 80%, jednak rok do roku spadł on o 17%. Jest to w dużej mierze powiązane z ponadplanowymi odpisami z tytułu jednego z tajnych projektów spółki. Biorąc pod uwagę trendy w branży, może to być związane z projektem X-59 i innymi pojazdami hipersonicznymi.

Prognozy

Spółka, poza dobrymi wynikami, dostarczyła też optymistycznych prognoz.

Na przyszły rok spółka zapowiada sprzedaż na poziomie 77,5–80 mld USD oraz roczny EPS na poziomie 29,35–30,25 USD na akcję.

Zarząd deklaruje, że oczekuje dalszego, dwucyfrowego wzrostu sprzedaży w segmencie pocisków i kontroli ognia.

LMT.US (D1)