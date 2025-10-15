LVMH zaskakuje wynikami. Czy moda wraca do łask inwestorów❓

Pozytywne perspektywy na 2026 rok dzięki poprawie trendów w Azji i stabilizacji popytu w USA oraz Europie.

LVMH (MC.FR) zaskoczyło rynki pozytywnym zwrotem w wynikach trzeciego kwartału 2025, po dwóch kwartałach spadków zatrzymując trend słabnącego popytu w sektorze dóbr luksusowych. Wzrost sprzedaży organicznej o 1% oraz wyraźna poprawa w kluczowych segmentach, szczególnie dzięki silnemu popytowi w Moët & Chandon oraz Dior, wywołały ponad 13-procentowy skok notowań akcji zaraz po otwarciu sesji giełdowej, chwilowo prowadząc nawet do wstrzymania handlu z powodu gwałtownej zmienności na walorach.​

Wyniki za trzeci kwartał podkreśliły poprawę także w regionach, gdzie dotychczas zanotowano spadki. Sprzedaż w regionie Chin wzrosła o 2% po wcześniejszym 9-procentowym spadku w pierwszym półroczu, co zostało uznane za wczesną oznakę ożywienia (potwierdzają to również publikowane dzisiaj dane CPI z Chin, gdzie odnotowano wzrost popytu na wyroby jubilerskie, mimo dalszej ogólnej deflacji). Jednocześnie wszystkie segmenty przekroczyły oczekiwania analityków, a dywizja fashion & leather goods spadła mniej niż prognozowano (-2% wobec prognoz-3,5%).​

Kluczowe wyniki i prognozy

Przychód LVMH w Q3: 18,28 mld euro (+1% r/r; oczekiwano: -0,72%)

Fashion & Leather Goods: -2% (oczekiwano.: -3,48%), przychód 8,50 mld euro (-7,1% r/r)

Wines & Spirits: +1% (oczekiwano.: -3,18%), przychód 1,33 mld euro (-4% r/r)

Perfumes & Cosmetics: +2% (oczekiwano.: +1,73%), przychód 1,96 mld euro (-2,7% r/r)

Watches & Jewelry: +2% (oczekiwano.: +1,05%), przychód 2,32 mld euro (-2,8% r/r)

Selective Retailing: +7% (oczekiwano.: +4,61%), przychód 3,99 mld euro (+1,7% r/r)

Sprzedaż USA: +3% (oczekiwano.: +1,93%)

Sprzedaż w regionie Azji poza Japonią: +2% (oczekiwano.: -3,63%)

Sprzedaż w Europie: -2% (oczekiwano.: +1,5%)

Prognozy analityków (JP Morgan, Morgan Stanley): przewidują poprawę i możliwy powrót do trwałego wzrostu od 2026 roku, szczególnie przy dalszym odbiciu popytu w Chinach i stabilizacji na rynkach amerykańskim oraz europejskim.​

Wzrost sprzedaży organicznej LVMH w III kwartale 2025 r. według działów biznesowych. Źródło: XTB

Perspektywy na przyszłość

Komentarze zarządu oraz czołowych analityków wskazują na stopniową poprawę, z najmocniejszym ożywieniem w regionie Azji eks-Japonia (głównie Chin, kluczowego rynku dla dóbr luksusowych) i potencjałem dalszego wzrostu na kliencie chińskim z powodu wysokiego poziomu oszczędności po pandemii. Zarząd sugeruje, że porównywalna baza w czwartym kwartale będzie trudniejsza, jednak fundamenty biznesu oraz wysoka widoczność marek Louis Vuitton i Dior na najważniejszych wydarzeniach modowych zapewniają optymizm na kolejny rok.

Ostatnie wyniki kwartalne LVMH oraz dynamiczny wzrost notowań tej spółki jasno wskazują, że sektor mody i luksusu może wracać do łask inwestorów po okresie niepewności i spadków. Przełamanie negatywnego trendu przez LVMH – zilustrowane 13-procentowym skokiem kursu akcji – jest silnym sygnałem, zwłaszcza że poprawa sprzedaży widoczna jest również w najważniejszych segmentach i na wymagających rynkach, jak Chiny.

Co istotne, odbicie nie ogranicza się tylko do giganta z Paryża. W ostatnich dniach solidne wzrosty notowały także inne firmy z branży, jak Kering. Jeszcze niedawno poprawa sentymentu była tłumaczona głównie krótkoterminową grą pod odbicie, tymczasem nowe dane LVMH pokazują, że za zwrotem w wycenach stoją również realne, lepsze od oczekiwań wyniki finansowe.

LVMH III kwartał 2025 r.: Organiczny wzrost sprzedaży według regionów (rzeczywisty vs prognozowany). Źródło: XTB

Akcje spółki rozpoczynają dzisiejszy handel od wyraźne luki wzrostowej i wychodzą z powrotem powyżej 200-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, która dotychczas stanowiła ważną barierę oporową trendu spadkowego dla akcji spółki. Źródło: xStation

Mateusz Czyżkowski

Analityk Rynków Finansowych XTB