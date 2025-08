McDonald’s wspina się na najwyższe poziomy od początku czerwca po publikacji wyników za 2Q25 📊

McDonald’s opublikował wyniki za 2Q25, które w większości okazały się lepsze od oczekiwań konsensusu. Spółka jednak odnotowała wzrosty sprzedaży napędzane nowymi współpracami m.in. przy filmie Minecraft, które wspomogły powrót zainteresowania siecią fast-foodów.

Na poziomie sprzedaży porównywalnej (dotyczącej restauracji otwartych przynajmniej 13 miesięcy) spółka odnotowała 3,8% wzrost w ujęciu r/r. Stanowi to utrzymanie poprawy nastrojów w stosunku do spadku o -1% w analogicznym okresie w 2024 r. Jest to jednocześnie wyraźnie wyższy odczyt od prognozowanego przez konsensus 2,49% wzrostu. Wsparcie dynamiki wzrostu przyszło przede wszystkim na rynkach międzynarodowych, których porównywalna sprzedaż wzrosła o 4% r/r.

Takie trendy sprawiły, że finalnie przychody spółki wzrosły o 5% r/r do 6,8 mld $. Ze względu na większy udział przychodów z zagranicy w tym kwartale pozytywny efekt widać było także na wyniku operacyjnym, który wzrósł o 11% r/r do 3,23 mld $. Po uwzględnieniu zmian na rynku walutowym (dolar osłabił się w stosunku do koszyka walut w porównaniu do 2Q24) wzrost wyniku operacyjnego wyniósł 8% r/r. Jednocześnie miało to wpływ także na zysk na akcję, który wyniósł 3,14 $ i wzrósł 12% r/r (+10% r/r po oczyszczeniu o wpływ kursów walutowych).

Ogólny wydźwięk wyników kwartalnych pozostaje pozytywny, jednak dla inwestorów kluczowe będzie to, czy w kolejnych kwartałach spółce uda się utrzymać solidne wzrosty przychodów przy jednoczesnym niewiązaniu wyników z chwilowymi modami i eventami oraz mocnymi przecenami. W ostatnich kwartałach McDonald’s szczególnie wzmacniał dynamiki swoich przychodów i wolumeny sprzedaży promocjami, celując w klientów, których popyt pozostaje mocno elastyczny w zależności od zmian cen.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2Q25

Porównywalna sprzedaż +3,8% w porównaniu z -1% r/r, prognoza +2,49%

Porównywalna sprzedaż w USA +2,5% w porównaniu z -0,7% r/r, prognoza +2,33%

Porównywalna sprzedaż na rynkach międzynarodowych +4%, prognoza +1,84%

Porównywalna sprzedaż na międzynarodowych rynkach rozwijających się objętych licencją +5,6%, prognoza +3,64%

EPS 3,14 USD w porównaniu z 2,80 USD r/r

Skorygowany EPS 3,19 USD w porównaniu z 2,97 USD r/r, prognoza 3,14 USD

Przychody 6,84 mld USD, +5,4% r/r, prognoza 6,7 mld USD

Zysk operacyjny 3,23 mld USD, +11% r/r

McDonald’s (D1)

Po osiągnięciu najniższego od stycznia poziomu w połowie czerwca, notowania McDonald’s poruszają się w prawie 2-miesięcznym trendzie wzrostowym. Wzrost o ok. 2,7% po wynikach spółki wypchnął notowania do pierwszego kluczowego poziomu oporu po zeszłotygodniowej konsolidacji wyznaczonego przez 61,8 zniesienie Fibonacciego w okolicy 306 $. Przybicie tego poziomu może stanowić mocny argument byków do kontynuacji trendu, szczególnie w obliczu potencjalnego przebicia od dołu wykładniczych średnich kroczących przez EMA20 (jasnożółta linia na wykresie).

Źródło: xStation