Micron pod presją. Apple może otworzyć drzwi chińskim producentom pamięci

Akcje Microna znajdują się dziś pod wyraźną presją. Powodem są doniesienia, że administracja Donalda Trumpa może dopuścić Apple do zakupu pamięci DRAM od chińskiego CXMT oraz pamięci NAND od YMTC. Rynek zareagował nerwowo, ponieważ w grę wchodzi nie tylko potencjalna utrata części zamówień Apple, ale również coś znacznie ważniejszego. Chińscy producenci pamięci coraz wyraźniej próbują wejść do globalnego łańcucha dostaw.

Dla Microna jest to szczególnie niewygodny moment. Spółka korzysta obecnie z bardzo mocnego popytu na pamięci, napędzanego między innymi przez rozwój infrastruktury sztucznej inteligencji. Ceny pamięci pozostają wysokie, a ograniczona podaż pozwala największym producentom utrzymywać bardzo dobre warunki biznesowe. Pojawienie się kolejnych dostawców może jednak z czasem zmienić tę sytuację. Apple ma przy tym konkretny powód, aby szukać alternatywnych źródeł dostaw. Rosnący popyt ze strony centrów danych ogranicza dostępność pamięci dla elektroniki konsumenckiej, dlatego dodatkowi producenci mogą być dla Apple sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa dostaw i jednocześnie ograniczenie kosztów.

Najważniejsze jest jednak to, że nie chodzi już wyłącznie o jeden potencjalny kontrakt Apple. CXMT szybko zwiększa produkcję pamięci DRAM, a YMTC rozwija działalność w segmencie NAND. Jeżeli chińskie firmy będą w stanie poprawiać technologię, zwiększać skalę i zdobywać kolejnych zagranicznych klientów, mogą w przyszłości zacząć wywierać presję na ceny oraz marże całego rynku pamięci. Przez lata był to rynek zdominowany przede wszystkim przez Microna, Samsunga i SK Hynix. Chiny próbują teraz wejść do tego grona.

To zresztą kolejny element większej układanki, którą obserwujemy w chińskim sektorze technologicznym. Pekin rozwija własne procesory AI, własne modele sztucznej inteligencji, a także krajowe technologie potrzebne do produkcji półprzewodników. Pamięci stają się kolejnym obszarem, w którym Chiny próbują ograniczyć zależność od zagranicznych dostawców.

W krótkim terminie reakcja Microna jest więc zrozumiała. Rynek obawia się przede wszystkim tego, że większa dostępność chińskich produktów może w przyszłości ograniczyć przestrzeń do utrzymywania wysokich cen pamięci. Nie oznacza to jednak, że CXMT czy YMTC są już w stanie zastąpić największych producentów w najbardziej wymagających zastosowaniach. Micron nadal posiada znaczącą przewagę technologiczną, a boom związany z AI zapewnia spółce bardzo mocne wsparcie.

Długoterminowo sytuacja może wyglądać jednak inaczej. Jeżeli chińscy producenci będą konsekwentnie zwiększać skalę i poprawiać jakość swoich produktów, konkurencja na rynku pamięci może stać się znacznie większa niż w poprzednich latach. Dla Microna oznaczałoby to potencjalnie większą presję na marże właśnie w momencie, gdy rynek wycenia bardzo dobre perspektywy dla spółki.

Dlatego dzisiejszy ruch kursu warto traktować szerzej niż jako reakcję na jeden raport medialny. Rynek zaczyna zadawać pytanie, czy obecne wyjątkowo dobre warunki na rynku pamięci będą trwały, czy też wraz ze wzrostem chińskiej produkcji cykl zacznie się stopniowo odwracać.

Na razie Micron nadal znajduje się w bardzo mocnej pozycji. Ale jeżeli Chiny rzeczywiście zaczną otwierać sobie drzwi do globalnego rynku pamięci, inwestorzy będą musieli coraz uważniej patrzeć nie tylko na wielkość popytu, ale również na to, ile nowych mocy produkcyjnych pojawi się po stronie konkurencji.

Źródło: xStation5