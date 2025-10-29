Micron zyskuje na boomie pamięci HBM

Od początku roku akcje Micronu rosły znacznie mocniej niż indeks S&P 500, odzwierciedlając optymizm inwestorów wobec perspektyw spółki, przy jednoczesnym monitorowaniu ryzyk technologicznych i globalnych.

Micron, jako jeden z wiodących producentów HBM, korzysta na rosnącym popycie związanym z rozwojem AI i centrów danych, a jego układy HBM3e są już stosowane m.in. w rozwiązaniach Nvidii.

SK Hynix raportuje wyprzedanie całej sprzedaży pamięci HBM na 2026 rok, co wskazuje na przyspieszenie supercyklu w sektorze półprzewodników.

SK Hynix raportuje wyprzedanie całej sprzedaży pamięci HBM na 2026 rok, co wskazuje na przyspieszenie supercyklu w sektorze półprzewodników.



Micron Technology wraz z konkurentem SK Hynix znajdują się obecnie w centrum uwagi inwestorów dzięki silnemu trendowi wzrostowemu na rynku pamięci półprzewodnikowych, szczególnie w segmencie High Bandwidth Memory (HBM). SK Hynix raportuje, że całkowita sprzedaż układów pamięci na 2026 rok została już wyprzedana, a prognozy wskazują na tzw. super cykl, czyli długotrwały okres wyjątkowo wysokiego popytu napędzanego szybkim rozwojem infrastruktury sztucznej inteligencji i centrów danych. Długoterminowe prognozy dla rynku HBM są bardzo obiecujące. SK Hynix szacuje średni roczny wzrost na poziomie 30 procent aż do 2030 roku, co może przełożyć się na wartość rynku sięgającą 150 miliardów dolarów, znacznie przewyższając wcześniejsze prognozy Micronu. Firma jest jednym z trzech głównych producentów HBM na świecie, a jej układy HBM3e są już wykorzystywane w rozwiązaniach graficznych czołowych graczy, w tym Nvidii. Obecny klimat rynkowy sprzyja producentom pamięci o wysokiej przepustowości, ponieważ rozwój sztucznej inteligencji, Big Data i zaawansowanych aplikacji znacząco zwiększa popyt. Ograniczona podaż oraz wysokie bariery wejścia działają na korzyść liderów rynku, pozwalając im zwiększać udziały i utrzymywać przewagę konkurencyjną. Od początku roku akcje Micronu rosły znacznie mocniej niż indeks S&P 500, co dodatkowo podkreśla optymizm inwestorów wobec perspektyw spółki. Jednocześnie należy pamiętać o ryzykach związanych z utrzymaniem przewagi technologicznej, presją konkurencyjną oraz globalną polityką gospodarczą, w tym relacjami z Chinami i polityką eksportową. Micron stoi przed znaczną szansą rozwoju dzięki boomowi na sztuczną inteligencję i rekordowemu zapotrzebowaniu na zaawansowane pamięci HBM. To stwarza solidne podstawy do dalszego wzrostu wyników finansowych i wartości spółki na giełdzie.

Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.