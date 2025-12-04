Komentarz Giełdowy: Orkiestra AI wciąż gra, ale coraz ciszej

Obserwując ruchy i komunikacje inwestorów instytucjonalnych w ostatnich tygodniach, można odnieść wrażenie, że są oni coraz bardziej świadomi kierunku branży AI, nawet jeśli daleko w tyle za zrozumieniem sytuacji pozostają sami zainteresowani. Wszystko wskazuje, że AI z nami pozostanie. Jednak nic nie zapowiada, by branża ta funkcjonowała w sposób, jaki wyobrażają sobie obecni liderzy wzrostów. Tz. “LLM” “Open-Source”, modele darmowe i/lub lokalne według coraz większej ilości benchmarków dorównują swoim komercyjnym, korporacyjnym konkurentom, mimo że koszt ich stworzenia i utrzymania wynosi ułamek nakładów potrzebnych na większe, bardziej popularne modele.
Co to oznacza? Występuje tu zjawisko dyfuzji technologicznej, przez co z czasem dana technologia staje się bardziej dostępna, przystępna i tańsza. Rekordowe nakłady R&D oraz rekordowe tempo adaptacji przełożyły się na rekordowe tempo tego zjawiska. Spółki i start-upy AI przygotowały się na rewolucje, w której niewielka grupa firm będzie kontrolować modele, a druga grupa będzie udostępniać im infrastrukturę. Obecnie znajdujemy się w sytuacji, w której coraz bardziej oczywiste jest, że zarówno tempo rozbudowy infrastruktury, jak i oligopol spółek AI jest niemożliwy do utrzymania. Coraz bardziej desperackie próby uzyskania finansowania ze strony samozwańczego lidera branży — OpenAI wspierają tę tezę.
Wysoce prawdopodobnym scenariuszem jest powstawanie coraz więcej mniejszych spółek oferujących swoje mniejsze, tańsze i bardziej wyspecjalizowane modele.
Warto też pamiętać, że sama rewolucja AI została zbudowana na fundamentach bezprecedensowej w historii kradzieży własności intelektualnej. Bezpieczeństwo danych, z których korzystają modele będzie coraz większym priorytetem w świecie, w którym hakerstwo jest nie tylko jednym z najpowszechniejszych rodzajów przestępczości, ale dla wielu dużych państw jest kolejnym instrumentem polityki zagranicznej. Modele Open-Source, które pozwalają na kontrole źródeł i kierunku danych zyskują tu kolejną przewagę. Wariant taki będzie katastrofą dla wielu obecnych liderów branży, którzy nawet w obecnym środowisku nie potrafią wypracować zysku, spadek marży i konkurencja stanowić będzie dla nich barierę nie do przekroczenia.
Pod coraz większym znakiem zapytania stoi też sentyment istotnej grupy społecznej, która przez ostatnie kwartały wydawała się coraz bardziej marginalizowana — tą grupą są klienci. Rewolucja AI jest rewolucją całkowicie odgórną, której nie chcą ani klienci, ani pracownicy. Ci pierwsi są już zmęczeni błyskawiczną, inwazyjną i nieprzemyślaną implementacja nowych technologi. Ci drudzy z kolei boją się o przyszłość swoich miejsc pracy. AI pozwala maksymalizować marże zysku dyrektorom i menadżerom, zyskuje również garstka inżynierów i naukowców. W mniejszym lub większym stopniu traci natomiast zasadnicza większość społeczeństwa, co potwierdza coraz więcej badań. Należy zadać sobie pytanie, jak długo branża będzie mogła pozwolić sobie na zachowanie impetu i finansowania przy coraz bardziej wątpliwej zasadności modelu biznesowego oraz coraz większym oporze społecznym.
Kamil Szczepański
Młodszy Analityk Rynków Finansowych
