🛢️ Natgas blisko 5 USD

-
USA Cena Gazpowa Osiąga $5 (Highest since 2022): Gwałtowny wzrost cen gazu w USA, przekraczający $5/MMBTU, jest napędzany przez silny popyt na ogrzewanie wynikający z chłodniejszej pogody w Północnej Ameryce oraz wysoki eksport LNG.
-
Nieoczekiwany Spadek Zapasów: Wyjątkowo duży spadek zapasów w USA (implikowany draw 200 bcf), typowy dla głębokiej zimy (styczeń/luty), sugeruje przewartościowanie na krótkim końcu krzywej terminowej (backwardation).
-
Dywergencja Transatlantycka: Europa pozostaje niezaniepokojona kryzysem (ceny niskie, mimo niższych zapasów), co tworzy dużą rozbieżność cenową z rynkiem amerykańskim. Stabilność europejska może w dłuższej perspektywie ograniczać dalszy wzrost cen w USA.
-
USA Cena Gazpowa Osiąga $5 (Highest since 2022): Gwałtowny wzrost cen gazu w USA, przekraczający $5/MMBTU, jest napędzany przez silny popyt na ogrzewanie wynikający z chłodniejszej pogody w Północnej Ameryce oraz wysoki eksport LNG.
-
Nieoczekiwany Spadek Zapasów: Wyjątkowo duży spadek zapasów w USA (implikowany draw 200 bcf), typowy dla głębokiej zimy (styczeń/luty), sugeruje przewartościowanie na krótkim końcu krzywej terminowej (backwardation).
-
Dywergencja Transatlantycka: Europa pozostaje niezaniepokojona kryzysem (ceny niskie, mimo niższych zapasów), co tworzy dużą rozbieżność cenową z rynkiem amerykańskim. Stabilność europejska może w dłuższej perspektywie ograniczać dalszy wzrost cen w USA.
Ceny gazu zaliczyły potężny wzrost w listopadzie i wpływ ostatniego rolowania kontraktów terminowych był marginalny na zmianę cenową w poprzednim miesiącu. Po dwóch pierwszych mieszanych sesjach na początku grudnia, mocne wzrosty w środę doprowadziły do przebicia szczytów z marca 2025 roku i obecnie ceny notowane są najwyżej od 2022 roku, przekraczając na moment granicę 5 USD/MMBTU. Co stoi za mocnym wzrostem cen gazu i czego można oczekiwać po najbliższej przyszłości?
Atak zimy w USA
Niskie temperatury w ostatnich tygodniach spowodowały, że zużycie gazu w USA wyraźnie wzrosło ponad standardowe normy. Konsumpcja gazu jest obecnie najwyższa dla danego okresu od 5 lat, choć brakuje jeszcze do rekordowo wysokich poziomów zużycia gazu, które obserwowaliśmy w trakcie pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku (zielona linia na pierwszym z poniższych wykresów). Choć zużycie gazu przez elektrownie jest spore (drugi wykres), to jednak głównym powodem większego zużycia są potrzeby grzewcze, co wynika z niższych niż standardowo temperatur. Najbliższe prognozy oraz prognozy na cały sezon pokazują niższe temperatury w północnej części Stanów Zjednoczonych.
Wysokie zużycie gazu w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Temperatury w północnej części Stanów Zjednoczonych mają być zimniejsze w trakcie sezonu zimowego, choć jednocześnie nie odbiegają one ekstremalnie od średniej. Prognozy pogody mogą ulec w najbliższym czasie zmianie, w szczególności, że od południa widać zdecydowanie wyższe temperatury niż standardowo. Źródło: NOAA
Niemniej niskie temperatury doprowadziły do skokowego przyrostu popytu, a dodatkowo eksport gazu LNG pozostaje bardzo wysoki, bliski 100% możliwościom przesyłowym. Nawet przy bardzo wysokiej podaży, która przekroczyła 120 bcfd, implikowana zmiana zapasów wskazuje na spadek zapasów na poziomie 200 bcf, co nie jest standardem jak na ten okres w roku. Zazwyczaj tak duże spadki miały miejsce w styczniu lub w lutym. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Europa nie boi się zimy, mimo niższych zapasów
Obecnie obserwujemy dosyć ciekawą dywergencję pomiędzy zachowaniem cen w USA oraz w Europie. Ceny w USA rosną wyraźnie, nie tylko ze względu na kształt krzywej terminowej, ale ze względu na rosnący krótkoterminowy popyt. Jednocześnie jednak zapasy pozostają na relatywnie wysokim poziomie, bliskim 5 letnim maksimom, a zapasy komparatywne nie uzasadniają tak wysokich poziomów cenowych.
W ostatnich dwóch latach nie obserwowaliśmy tak dużej dywergencji w zachowaniu cen amerykańskich i europejskich. Europa nie obawia się już kryzysu energetycznego i sygnały o słabnącym popycie w Azji wskazują na sporą dostępność gazu LNG w chwili zwiększonej potrzeby. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Ceny w Europie obniżyły się również względem cen w Azji (JKM). Ceny spadają również na rynku w Chinach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Warto zauważyć, że poziom zapasów w Europie jest wyraźnie niższy niż 5 letnia średnia, choć jednocześnie przekroczono przed początkiem sezonu grzewczego rekomendowany poziom 80% zapełnienia magazynów. Źródło: Bloomberg Finance LP
Pobór gazu z magazynów w Europie był całkiem wysoki w drugiej połowie listopada, ale obecnie powrócił do okolic średniej, co teoretycznie może pomóc ustabilizować się cenom na niskich poziomach. Niskie ceny w Europie mogą również rzutować w dłuższym terminie na ceny w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP
Początek sezonu spadku zapasów zaczął sie zgodnie z oczekiwaniami i co ważne, przebiega on nieco wolniej, niż pokazuje średnia. Niemniej jeśli zmaterializuje się zmiana w zakresie 100-200 bfd w przyszłym tygodniu, poziom zapasów mocno zbliży się do średniej. Dzisiaj oczekuje się minimalnego spadku na poziomie 18 bcf. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Co mówi sezonowość cenowa?
Cena osiągała lokalny szczyt zazwyczaj w końcówce listopada, a później ceny zaliczały korektę. Warto pamiętać, że w listopadzie mieliśmy ostatnie rolowanie związane z contango, a obecnie cena znajduje się w kilku miesięcznym backwardation. Cena może wydawać się nadmiernie wysoko względem historycznych standardów, ale dopóki wysokie zużycie gazu będzie kontynuowane, cena może pozostać na podwyższonym poziomie. Jeśli implikowany popyt spadnie do zakresu 120-140 bcfd powinien być to sygnał również do odwrotu cenowego.
Cena zaliczyła bardzo mocny przyrost w ciągu ostatniego miesiąca i pozostaje wysoko względem historycznych standardów. Sezonowość pokazuje również na spadki w najbliższych kilkudziesięciu dniach, choć należy pamiętać, że po części wynika to również z samej struktury terminowej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Warto również zobaczyć, że cena nominalnie jest obecnie wyżej od średniej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB
Obecna struktura terminowa do kwietnia wskazuje na mocne backwardation, choć jednocześnie podwyższone ceny za marcowy, kwietniowy i majowy kontrakt wskazują na oczekiwanie nieco większego zapotrzebowania niż standardowo. Widzimy również, że zmiana ceny na krótkim końcu w ostatnim miesiącu była ekstremalna na dwóch najbliższych kontraktach, co również może wskazywać na przewartościowanie. Jednak to czy będziemy mieli korektę, która zbliży cenę do średnich, będzie zależeć przede wszystkim od pogody. Źródło: Bloomberg Finance LP
Techniczne spojrzenie na cenę
Cena sięga obecnie poziomu 5 USD/MMBTU, który zbiega się ze zniesieniem 161.8 ostatniej dużej fali spadkowej. Cena wspierana jest przez 14 okresową średnią jako ważne, krótkoterminowe wsparcie. Warto zauważyć, że obecny schemat wzrostów wygląda bardzo podobnie do zeszłego rocznego, choć jednocześnie obecnie odnotowujemy większe zużycie gazu niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Zakres wzrostu sugeruje, że szczyt może być odnotowany w drugiej połowie stycznia. Jeśli jednak zużycie gazu podskoczy jeszcze mocniej w styczniu lub lutym, cena może znaleźć się zdecydowanie wyżej niż obecnie i powtórzyć sytuację z 2022 roku, choć prawdopodobnie w nieco ograniczonej skali.
Podsumowanie dnia: Wall Street kończy tydzień spokonym wzrostem 🗽Kryptowaluty tracą
NATGAS zyskuje 5% i notuje rekordowe poziomy od grudnia 2022 roku 📈
Bitcoin traci prawie 3% 📉Techniczna formacja flagi?
3 rynki do obserwacji w przyszłym tygodniu (05.12.2025)
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.