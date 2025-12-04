🛢️ Natgas blisko 5 USD

Dywergencja Transatlantycka: Europa pozostaje niezaniepokojona kryzysem (ceny niskie, mimo niższych zapasów), co tworzy dużą rozbieżność cenową z rynkiem amerykańskim. Stabilność europejska może w dłuższej perspektywie ograniczać dalszy wzrost cen w USA.

USA Cena Gazpowa Osiąga $5 (Highest since 2022): Gwałtowny wzrost cen gazu w USA, przekraczający $5/MMBTU, jest napędzany przez silny popyt na ogrzewanie wynikający z chłodniejszej pogody w Północnej Ameryce oraz wysoki eksport LNG .

Ceny gazu zaliczyły potężny wzrost w listopadzie i wpływ ostatniego rolowania kontraktów terminowych był marginalny na zmianę cenową w poprzednim miesiącu. Po dwóch pierwszych mieszanych sesjach na początku grudnia, mocne wzrosty w środę doprowadziły do przebicia szczytów z marca 2025 roku i obecnie ceny notowane są najwyżej od 2022 roku, przekraczając na moment granicę 5 USD/MMBTU. Co stoi za mocnym wzrostem cen gazu i czego można oczekiwać po najbliższej przyszłości?

Atak zimy w USA

Niskie temperatury w ostatnich tygodniach spowodowały, że zużycie gazu w USA wyraźnie wzrosło ponad standardowe normy. Konsumpcja gazu jest obecnie najwyższa dla danego okresu od 5 lat, choć brakuje jeszcze do rekordowo wysokich poziomów zużycia gazu, które obserwowaliśmy w trakcie pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku (zielona linia na pierwszym z poniższych wykresów). Choć zużycie gazu przez elektrownie jest spore (drugi wykres), to jednak głównym powodem większego zużycia są potrzeby grzewcze, co wynika z niższych niż standardowo temperatur. Najbliższe prognozy oraz prognozy na cały sezon pokazują niższe temperatury w północnej części Stanów Zjednoczonych.

Wysokie zużycie gazu w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Temperatury w północnej części Stanów Zjednoczonych mają być zimniejsze w trakcie sezonu zimowego, choć jednocześnie nie odbiegają one ekstremalnie od średniej. Prognozy pogody mogą ulec w najbliższym czasie zmianie, w szczególności, że od południa widać zdecydowanie wyższe temperatury niż standardowo. Źródło: NOAA

Niemniej niskie temperatury doprowadziły do skokowego przyrostu popytu, a dodatkowo eksport gazu LNG pozostaje bardzo wysoki, bliski 100% możliwościom przesyłowym. Nawet przy bardzo wysokiej podaży, która przekroczyła 120 bcfd, implikowana zmiana zapasów wskazuje na spadek zapasów na poziomie 200 bcf, co nie jest standardem jak na ten okres w roku. Zazwyczaj tak duże spadki miały miejsce w styczniu lub w lutym. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Europa nie boi się zimy, mimo niższych zapasów

Obecnie obserwujemy dosyć ciekawą dywergencję pomiędzy zachowaniem cen w USA oraz w Europie. Ceny w USA rosną wyraźnie, nie tylko ze względu na kształt krzywej terminowej, ale ze względu na rosnący krótkoterminowy popyt. Jednocześnie jednak zapasy pozostają na relatywnie wysokim poziomie, bliskim 5 letnim maksimom, a zapasy komparatywne nie uzasadniają tak wysokich poziomów cenowych.

W ostatnich dwóch latach nie obserwowaliśmy tak dużej dywergencji w zachowaniu cen amerykańskich i europejskich. Europa nie obawia się już kryzysu energetycznego i sygnały o słabnącym popycie w Azji wskazują na sporą dostępność gazu LNG w chwili zwiększonej potrzeby. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Ceny w Europie obniżyły się również względem cen w Azji (JKM). Ceny spadają również na rynku w Chinach. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Warto zauważyć, że poziom zapasów w Europie jest wyraźnie niższy niż 5 letnia średnia, choć jednocześnie przekroczono przed początkiem sezonu grzewczego rekomendowany poziom 80% zapełnienia magazynów. Źródło: Bloomberg Finance LP

Pobór gazu z magazynów w Europie był całkiem wysoki w drugiej połowie listopada, ale obecnie powrócił do okolic średniej, co teoretycznie może pomóc ustabilizować się cenom na niskich poziomach. Niskie ceny w Europie mogą również rzutować w dłuższym terminie na ceny w USA. Źródło: Bloomberg Finance LP

Początek sezonu spadku zapasów zaczął sie zgodnie z oczekiwaniami i co ważne, przebiega on nieco wolniej, niż pokazuje średnia. Niemniej jeśli zmaterializuje się zmiana w zakresie 100-200 bfd w przyszłym tygodniu, poziom zapasów mocno zbliży się do średniej. Dzisiaj oczekuje się minimalnego spadku na poziomie 18 bcf. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Co mówi sezonowość cenowa?

Cena osiągała lokalny szczyt zazwyczaj w końcówce listopada, a później ceny zaliczały korektę. Warto pamiętać, że w listopadzie mieliśmy ostatnie rolowanie związane z contango, a obecnie cena znajduje się w kilku miesięcznym backwardation. Cena może wydawać się nadmiernie wysoko względem historycznych standardów, ale dopóki wysokie zużycie gazu będzie kontynuowane, cena może pozostać na podwyższonym poziomie. Jeśli implikowany popyt spadnie do zakresu 120-140 bcfd powinien być to sygnał również do odwrotu cenowego.

Cena zaliczyła bardzo mocny przyrost w ciągu ostatniego miesiąca i pozostaje wysoko względem historycznych standardów. Sezonowość pokazuje również na spadki w najbliższych kilkudziesięciu dniach, choć należy pamiętać, że po części wynika to również z samej struktury terminowej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Warto również zobaczyć, że cena nominalnie jest obecnie wyżej od średniej. Źródło: Bloomberg Finance LP, XTB

Obecna struktura terminowa do kwietnia wskazuje na mocne backwardation, choć jednocześnie podwyższone ceny za marcowy, kwietniowy i majowy kontrakt wskazują na oczekiwanie nieco większego zapotrzebowania niż standardowo. Widzimy również, że zmiana ceny na krótkim końcu w ostatnim miesiącu była ekstremalna na dwóch najbliższych kontraktach, co również może wskazywać na przewartościowanie. Jednak to czy będziemy mieli korektę, która zbliży cenę do średnich, będzie zależeć przede wszystkim od pogody. Źródło: Bloomberg Finance LP

Techniczne spojrzenie na cenę

Cena sięga obecnie poziomu 5 USD/MMBTU, który zbiega się ze zniesieniem 161.8 ostatniej dużej fali spadkowej. Cena wspierana jest przez 14 okresową średnią jako ważne, krótkoterminowe wsparcie. Warto zauważyć, że obecny schemat wzrostów wygląda bardzo podobnie do zeszłego rocznego, choć jednocześnie obecnie odnotowujemy większe zużycie gazu niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Zakres wzrostu sugeruje, że szczyt może być odnotowany w drugiej połowie stycznia. Jeśli jednak zużycie gazu podskoczy jeszcze mocniej w styczniu lub lutym, cena może znaleźć się zdecydowanie wyżej niż obecnie i powtórzyć sytuację z 2022 roku, choć prawdopodobnie w nieco ograniczonej skali.