US OPEN: Rynek wchodzi w fazę wyczekiwania

Rynek amerykański na czwartkowej sesji wchodzi w stan wyczekiwania, w przyszłym tygodniu rynek otrzyma od FED informacje na temat poziomu stóp procentowych. Obecnie rynek oczekuje obniżki o 25pb z prawdopodobieństwem ok. 90%. Ruchy na głównych indeksach, na początku sesji w USA pozostają znikome. Kontrakty na główne indeksy redukją zmiany cen do poziomu maksymalnie 0,1%.

Dane makroekonomiczne:

Inwestorzy poznali dziś tygodniowy odczyt o ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Opublikowany odczyt okazał się poniżej oczekiwań na poziomie 219k i wyniósł on 191k, spadając kolejny miesiąc z rzędu, osiągając poziom najniższy od początku zeszłego roku. Mocny rynek pracy wywiera presje na indeksy i wspiera dolara, poprzez ograniczanie presji na FED by ten ciał stopy.

US100 (D1)

Źródło: xStation5

Na wykresie obserwować można formowanie się formacji RGR. Dynamika wzrostu — choć wciąż wzrostowa to wyraźnie słabnie. Na chwilę obecną kupujący zatrzymali się na poziomie FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. By utrzymać wzrosty, niezbędne będzie możliwie szybkie pokonanie tej bariery. Jeśli cena się cofnie, otworzy do drogę w kierunku poziomów ~24500 i możliwej realizacji formacji zmiany trendu.

Wiadomości ze spółek: