US OPEN: Rynek wchodzi w fazę wyczekiwania

Rynek amerykański na czwartkowej sesji wchodzi w stan wyczekiwania, w przyszłym tygodniu rynek otrzyma od FED informacje na temat poziomu stóp procentowych. Obecnie rynek oczekuje obniżki o 25pb z prawdopodobieństwem ok. 90%. Ruchy na głównych indeksach, na początku sesji w USA pozostają znikome. Kontrakty na główne indeksy redukją zmiany cen do poziomu maksymalnie 0,1%.
Dane makroekonomiczne:
Inwestorzy poznali dziś tygodniowy odczyt o ilość wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.
Opublikowany odczyt okazał się poniżej oczekiwań na poziomie 219k i wyniósł on 191k, spadając kolejny miesiąc z rzędu, osiągając poziom najniższy od początku zeszłego roku. Mocny rynek pracy wywiera presje na indeksy i wspiera dolara, poprzez ograniczanie presji na FED by ten ciał stopy.
US100 (D1)
Źródło: xStation5
Na wykresie obserwować można formowanie się formacji RGR. Dynamika wzrostu — choć wciąż wzrostowa to wyraźnie słabnie. Na chwilę obecną kupujący zatrzymali się na poziomie FIBO 23,6 ostatniej fali wzrostowej. By utrzymać wzrosty, niezbędne będzie możliwie szybkie pokonanie tej bariery. Jeśli cena się cofnie, otworzy do drogę w kierunku poziomów ~24500 i możliwej realizacji formacji zmiany trendu.
Wiadomości ze spółek:
- Snowflake (SNOW.US) - Jeden z istotnych graczy na rynku usług w chmurze traci ponad 8% po wynikach. Spółka pokazała prognozę zawierającą spadek marży i spadek wzrostu przychodów.
- Toast (TOST.US) - Spółka rośnie o ponad 2% po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego.
- Stellantis (STLA.US) - Prezydent USA wycofał się ze swoich wcześniejszych zapewnień o liberalizacji przepisów dot. emisji spalin i zużycia paliwa, które czyniłyby Europejskie auta mniej konkurencyjne. Cena grupy rośnie o ponad 3%.
- Micron (MU.US) - Producent m.in. pamięci RAM zapowiedział wycofanie się z rynku konsumenckiego w tym segmencie, by móc skupić się na kliencie korporacyjnym i AI.
- Meta (META.US) - Spółka ponownie znalazła się w centrum zainteresowania Europejskich regulatorów na fali wątpliwości względem legalności niektórych funkcjonalności AI. Jednocześnie CEO firmy zapowiedział ograniczenie zaangażowania w projekt “Metaverse” co inwestorzy przyjęli ze znaczną ulgą. W wypadkowej tych wiadomości, kurs rośnie o ponad 5%.
- Symbotic (SYM.US) - Spółka traci prawie 15% po negatywnej rekomendacji od banku inwestycyjnego.
- Philips (PHG.US) - Wycena akcji spółki traci aż 8% po tym, jak jeden z banków inwestycyjnych wskazał na kłopoty spółki z tytułu ceł i słabego wzrostu w Chinach.
Ta publikacja handlowa jest informacyjna i edukacyjna. Nie jest rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną. W materiale nie sugerujemy żadnej strategii inwestycyjnej ani nie świadczymy usługi doradztwa inwestycyjnego. Materiał nie uwzględnia indywidualnej sytuacji finansowej, potrzeb i celów inwestycyjnych klienta. Nie jest też ofertą sprzedaży ani subskrypcji. Nie jest zaproszeniem do nabycia, reklamą ani promocją jakichkolwiek instrumentów finansowych. Publikację handlową przygotowaliśmy starannie i obiektywnie. Przedstawiamy stan faktyczny znany autorom w chwili tworzenia dokumentu. Nie umieszczamy w nim żadnych elementów oceniających. Informacje i badania oparte na historycznych danych lub wynikach oraz prognozy nie stanowią pewnego wskaźnika na przyszłość. Nie odpowiadamy za Twoje działania lub zaniechania, zwłaszcza za to, że zdecydujesz się nabyć lub zbyć instrumenty finansowe na podstawie informacji z tej publikacji handlowej. Nie odpowiadamy też za szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego czy też pośredniego wykorzystania tych informacji. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.