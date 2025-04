Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniża prognozę PKB USA

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę PKB USA do 1,8% w 2025 roku wobec 2,7% r/r poprzednio. Wskazał, że ryzyko recesji w tym roku wzrosło do ok. 40% z 27% szacowanych w w październiku 2024 roku, aczkolwiek nie jest to scenariusz przesądzony. Ekonomiści wskazali, że Fed ma przed sobą trudne zadanie, ponieważ musi kontrolować oczekiwania inflacyjne, jak i utrzymać warunki korzystne dla wzrostu płac. Bank Citigroup określił taryfy celne 'stagflacyjnym szokiem' dla amerykańskiej gospodarki.